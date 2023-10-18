 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail'i aklamaya çalışan ABD'li gazete New York Times, 3 kez manşet değiştirdi - Son Dakika

İsrail'i aklamaya çalışan ABD'li gazete New York Times, 3 kez manşet değiştirdi

Son Güncelleme: 18.10.2023 10:03

İsrail'in bomba yağdırdığı Gazze'deki hastanede en az 500 kişi hayatını kaybederken, katliamı gizlemek isteyen ABD'li gazete New York Times'ın skandal hareketi dikkatlerden kaçmadı. İsrail'i aklamak için her yolu deneyen gazete 3 kez manşet değiştirirken, ilk haberinde kullandığı ''İsrail saldırısı'' ifadesini değiştirip haberi ''Gazze'de bir hastanedeki patlamada en az 500 ölü var'' olarak servis etti.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek Gazze'ye 12 gündür bomba yağdıran İsrail, dün gece bölgedeki bir hastaneyi hedef aldı. Korkunç saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, İsrail katliamını aklamaya çalışan ABD'li gazetelerin çabası büyük tepki çekti.

Katliam sonrası İsrail'i aklamaya çalışan New York Times gazetesi, 3 kez manşet değiştirdi

İSRAİL'İ AKLAMAK İÇİN 3 KEZ MANŞET DEĞİŞTİRDİ

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, aralarında onlarca çocuğun da bulunduğu yüzlerce kişinin ölümünün bir numaralı sorumlusu İsrail'i aklamak için 3 kez manşet değiştirdi.

Katliam sonrası İsrail'i aklamaya çalışan New York Times gazetesi, 3 kez manşet değiştirdi

İLK MANŞETTE "İSRAİL SALDIRISI" İFADESİNİ KULLANDILAR

Skandal girişim dikkatlerden kaçmazken, ilk manşetinde "İsrail saldırısı bir hastanede yüzlerce kişiyi öldürdü" ifadelerini kullanan gazete, ikinci manşetinde "Gazze'deki bir hastaneye saldırıda en az 500 ölü var" ifadesini, son manşetinde ise yine değişikliğe giderek "Gazze'de bir hastanedeki patlamada en az 500 ölü var" ifadesini kullandı.

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'i aklamaya çalışan ABD'li gazete New York Times, 3 kez manşet değiştirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:18 Futbolseverlerin yüreğini parçalayan kare! Ayakta duramayan Neymar bir daha sahaya adım atamayabilir
11:12 Tel Aviv'de isyan ettiren görüntü! Katliamın sorumlularının keyfi yerinde
11:02 Metin Akpınar'ın ikiz kızlarına aylık 10'ar bin TL destek olduğu ortaya çıktı
10:34 İsrail'in 500 insanı katlettiği hastanenin son hali! Her kare kahrediyor
10:30 Hastane saldırısının tanığı olan doktor: Bu bir soykırım, tüm hastaneler işlevsiz hale gelmeden harekete geçin
10:27 Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak
10:12 İsrail'den 500 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından çıldırtan savunma: Garajı bombalamıştık
10:09 Kahramanmaraş'ta otomobil dolandırıcılığı! Sazan sarmalı tuzağıyla 365 bin TL'sini kaybetti
09:59 Şampiyon gibi sevindiler! San Marino, 2 yıllık gol özlemine son verdi
09:57 Geriye gülerek oynadıkları anlar kaldı! İşte İsrail'in hedef aldığı hastanede 22 saat önce çekilen görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 11:48:57. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'i aklamaya çalışan ABD'li gazete New York Times, 3 kez manşet değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement