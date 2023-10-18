İsrail'i aklamaya çalışan ABD'li gazete New York Times, 3 kez manşet değiştirdi

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık vererek Gazze'ye 12 gündür bomba yağdıran İsrail, dün gece bölgedeki bir hastaneyi hedef aldı. Korkunç saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybederken, İsrail katliamını aklamaya çalışan ABD'li gazetelerin çabası büyük tepki çekti.

İSRAİL'İ AKLAMAK İÇİN 3 KEZ MANŞET DEĞİŞTİRDİ

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, aralarında onlarca çocuğun da bulunduğu yüzlerce kişinin ölümünün bir numaralı sorumlusu İsrail'i aklamak için 3 kez manşet değiştirdi.

İLK MANŞETTE "İSRAİL SALDIRISI" İFADESİNİ KULLANDILAR

Skandal girişim dikkatlerden kaçmazken, ilk manşetinde "İsrail saldırısı bir hastanede yüzlerce kişiyi öldürdü" ifadelerini kullanan gazete, ikinci manşetinde "Gazze'deki bir hastaneye saldırıda en az 500 ölü var" ifadesini, son manşetinde ise yine değişikliğe giderek "Gazze'de bir hastanedeki patlamada en az 500 ölü var" ifadesini kullandı.