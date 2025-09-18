Katliama doymayan İsrail, 100 kilowatt'lık yeni lazer silahı geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Katliama doymayan İsrail, 100 kilowatt'lık yeni lazer silahı geliştirdi

Katliama doymayan İsrail, 100 kilowatt\'lık yeni lazer silahı geliştirdi
18.09.2025 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen Filistin'de sivilleri hedef almaya devam eden ve bölge ülkelerine saldırılar düzenleyen İsrail'den endişe yaratan bir duyuru geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, "100 kilovatlık Demir Işın (Iron Beam) lazer sisteminin geliştirme sürecinin tamamlandığını ve yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini" duyurdu.

Orta Doğu'da son dönemde birçok ülkeye saldıran İsrail, bölgeyi karıştıracak yeni bir duyuru yaptı. İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkenin çok katmanlı hava savunmasını güçlendirmek amacıyla yıl sonuna kadar faaliyete geçecek güçlü bir lazer silahının geliştirilmesini tamamladığı" kaydedildi.

DEMİR KUBBEYE ENTEGRE EDİLECEK

Bakanlığın açıklamasına göre, Rafael Advanced Defense Systems ve Elbit Systems Ltd. tarafından geliştirilen 100 kilovatlık Demir Işın (Iron Beam) lazeri, İsrail'in güneyinde gerçekleştirilen çok sayıda testte insansız hava araçlarını, roketleri, havan mermilerini ve uçakları başarıyla imha etti. Demir Kubbe füze savunma sistemine, önümüzdeki aylarda entegre edilecek olan bu silah, ek bir koruma katmanı sağlayacak. Ancak Bakanlık, çok sayıda teknik sınırlamaya sahip olan ve bulutlu havalarda çalışamayan sistemin önleme oranını açıklamadı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada, "Mevcut savunma sistemlerimize katılan ve tehdit denklemine yön veren düşük maliyetli, hızlı ve hassas önleme kabiliyetini" övdü. İsrail, bu yılın başlarında sistemin daha düşük güçlü bir versiyonunu çatışmalarda kullandığını kabul etmişti.

Katliama doymayan İsrail, 100 kilowatt'lık yeni lazer silahı geliştirdi

5 DOLAR MALİYETLE HAVA ARACI DURDURABİLECEK

Savunma otoritelerine göre, bu teknoloji, her bir önlemenin maliyeti 5 doların altında olduğu için, insansız hava araçları ve diğer mühimmatları durdurmanın daha ucuz bir yolu olarak öne çıkarılıyor. Mevcut füze tabanlı sistemlerde ise her önleme on binlerce dolara mal oluyor.

Dünya çapında pek çok ülke, pahalı mühimmatlara alternatif olarak yönlendirilmiş enerji silahları geliştirmeye çalışsa da bu teknolojiyi büyük ölçeğe taşımanın hala büyük bir engel olduğu vurgulandı. İsrail, "yeni sistemiyle bu yarışı tamamlayan ilk ülke olduğunu" bildirirken, diğer ülkelerin projelerinin durumu ise henüz açıklanmadı.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

İsrail, Gazze'ye yönelik katliamlarını sürdürürken ve kara operasyonu başlattığını duyurmuşken; savunma otoriteleri, İsrail'in bu saldırılarının maliyetinin de yüksek olduğunu kaydetti. Savunma otoriteleri bu bağlamda, İsrail'in ucuz ve etkili bir lazer kalkanının geliştirmesinin maliyet olarak ülkeye bir etkisinin olabileceğini değerlendirdi. Lazerle ilgili açıklama, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, artan yalnızlaşma sonucunda İsrail'in güvenlikte kendi kendine yeter hale gelmesi gerektiğini vurgulamasının ardından geldi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Filistin, Savunma, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Katliama doymayan İsrail, 100 kilowatt'lık yeni lazer silahı geliştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu
Korkutucu şekilde yayılıyor Yetkililer ’bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin’ diyerek uyardı Korkutucu şekilde yayılıyor! Yetkililer 'bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin' diyerek uyardı
Milli sporcumuz Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli sporcumuz Nesrin Baş, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

15:07
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
15:03
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor TFF’den Fenerbahçe’nin “Hesap zamanı“ sözlerine jet yanıt
Türk futbolu fokut fokur kaynıyor! TFF'den Fenerbahçe'nin "Hesap zamanı" sözlerine jet yanıt
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP’nin ağır topundan geldi
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:29:43. #7.11#
SON DAKİKA: Katliama doymayan İsrail, 100 kilowatt'lık yeni lazer silahı geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.