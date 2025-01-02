Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı

Geniş Video İzle

Meksika'da 2025 yılının ilk gününde turistleri taşıyan 'Amore Mio' adlı lüks yat, kayalıklara çarparak battı. Tekne, bikinili turistler güvertede eğlenirken büyük bir kaya duvarına çarptı ve yolcular panik içinde güvenli bir yer bulmaya çalıştı. Olayda 15 turist, yakındaki dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

02.01.2025 17:00  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'da, 2025 yılının ilk gününde turistleri taşıyan bir yat, kayalıklara çarparak battı. Korku dolu anlar kameralara yansıdı.

"Amore Mio" adlı lüks yat, bikinili turistler güvertede eğlenirken büyük bir kaya duvarına çarptı. Tekne bir o yana bir bu yana sallanırken, panik içindeki yolcular güvenli bir yer bulmaya çalıştı.

Çevredeki dalgıçlar ve görgü tanıkları, turistlere el işaretleriyle tekneden atlamalarını işaret etti. Yerel basına göre suya düşen 15 turist, yakındaki dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Acapulco'daki La Quebrada açıklarında yaşanan kazanın ardından çekilen görüntülerde, yatın yavaşça sulara gömüldüğü ve parçalarının koparak denize sürüklendiği görülüyor. Tekne neredeyse dikey konuma gelirken, büyük metal parçalar su yüzeyinde yüzüyordu.

Görgü tanıklarına göre kazaya, tekneyi kayalıklara doğru sürükleyen güçlü akıntılar neden oldu. Kurtarılan yolcular fiziksel bir yara almadı ancak yaşadıkları korku nedeniyle sinir krizi geçirdi.

Olayın ardından Meksika Donanması bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Geçen ay Bahamalar'da da benzer bir olay yaşandı. 10 milyon sterlin değerindeki Aurora isimli süper yat, Nassau Limanı'nda demirli olan Allure of the Seas yolcu gemisine çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, ancak Aurora onarım için limanda kaldı.

Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı
Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı

Haberler.com Özel, turist, Güncel, Sonora, Turizm, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • islam Bulut null:
    sağlam çıksa helal böyle olunca haram mal derler la şimdi:))) 1 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    parası çoktur koymaz adama 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
14:59 DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:27:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kayalıklara çarpan lüks yat dakikalar içinde battı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.