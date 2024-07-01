Kayseri'de Suriyeli şahsa yönelik taciz iddiası sonrası olaylar

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Kayseri’de yabancı uyruklu bir şahısla ilgili taciz iddiasının kente yayılması sonrası başlayan olaylar bastırılmaya çalışılıyor.

Sosyal medyada, kentteki birçok noktada toplanan kalabalık grupların görüntüleri yer alıyor.

Kayseri Valiliği de kente yayılan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şüpheli şahsın Suriyeli olduğu ve “Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz sonrası” gözaltına alındığı duyuruldu.

Valilik kent halkına itidal çağrısı da yaptı.

Kayseri’deki yerel medya olaylara TOMA araçlarının da müdahale ettiğini aktarıyor.

Olayların kentteki Suriye kökenlilerin yaşadığı Eskişehir Bağları’nda yoğunlaştığı bildiriliyor.

Zarar verilen araç ve işyerlerine ait görüntüler yoğun şekilde paylaşılıyor.

Kayseri’de taciz iddiası sonrası başlayan olaylarla ilgili özellikle bu kentin vekili olan siyasetçiler paylaşımlarda bulundu.

İYİ Parti Kayseri vekili Dursun Ataş sabrın taştığını ifade ederek “Ülkemizde ve şehrimizde Suriyeli istemiyoruz” mesajını paylaştı.

CHP Kayseri milletvekili Aşkın Genç de kent sokaklarından yaptığı bir video paylaşımda, “Kayseri’de 150 bin göçmenden bahsediliyor. Bu şehir de bu ülke de bunu kaldıramaz” sözlerini kullandı.

AKP’den Ayşe Böhürler de halka itidal çağrısı yapan bir paylaşımda bulundu.