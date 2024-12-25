Kazakhstan\'da Azerbaycan Uçağı Düştü: 32 Kişi Kurtarıldı

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KAZAKİSTAN'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait yolcu uçağında bulunan 32 kişinin kurtulduğu açıklandı.

Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Aktau'daki uçak kazasına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu söyledi.

Azerbaycan Başsavcılığı Yetkilisi Kenan Zeynalov ise ilk belirlemelere göre, kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını ifade etti.