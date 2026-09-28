Kongo'da Ebola kabusu büyüyor: 8 bini aşkın vaka, 3 bin 901 ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kongo'da Ebola kabusu büyüyor: 8 bini aşkın vaka, 3 bin 901 ölüm

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kongo\'da Ebola kabusu büyüyor: 8 bini aşkın vaka, 3 bin 901 ölüm
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde mayıs ayında başlayan Ebola salgını giderek ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka sayısı 8 bin 67’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 901’e yükseldi. Yedi eyalette etkisini sürdüren salgının, aşısı ve özel tedavisi henüz bulunmayan Bundibugyo türünden kaynaklandığı belirtilirken ölüm oranı yüzde 48’in üzerine çıktı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, tarihinin en ağır Ebola salgınlarından biriyle mücadele ediyor. Son veriler, salgının hem vaka hem de can kaybı açısından kritik seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

Kongo'da Ebola kabusu büyüyor: 8 bini aşkın vaka, 3 bin 901 ölüm

VAKA SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre ülkede doğrulanmış Ebola vakalarının sayısı 8 bin 67’ye ulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 901 olarak açıklandı. 26 Eylül itibarıyla vakaların 63 sağlık bölgesinde ve ülkenin 26 eyaletinden 7’sinde görüldüğü bildirildi. Ölüm oranı yüzde 48’in üzerinde seyrediyor. Bu oran, hastalığa yakalanan yaklaşık her iki kişiden birinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Kongo'da Ebola kabusu büyüyor: 8 bini aşkın vaka, 3 bin 901 ölüm

BUNDIBUGYO VARYANTI ALARMA GEÇİRDİ

Mevcut salgına, Ebola virüsünün daha nadir görülen türlerinden Bundibugyo virüsü neden oluyor.  Dünya Sağlık Örgütü, bu tür için şu anda onaylanmış özel bir tedavi veya lisanslı bir aşı bulunmadığını belirtiyor. Bununla birlikte olası aşı ve tedavi seçeneklerine ilişkin klinik çalışmalar sürüyor. Salgının hızlı yayılması nedeniyle sağlık otoriteleri temas takibi, izolasyon, laboratuvar kapasitesi ve saha ekiplerini artırmaya çalışıyor.

Kongo'da Ebola kabusu büyüyor: 8 bini aşkın vaka, 3 bin 901 ölüm

50 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Salgının en ağır yükünü taşıyan gruplardan biri de sağlık çalışanları oldu. Africa CDC verilerine göre salgının başlangıcından bu yana 50 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Sağlık personeli eksikliği, geciken ödemeler ve bazı bölgelerde yaşanan iş bırakma eylemleri de salgınla mücadeleyi daha da zorlaştırdı.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK EBOLA SALGINI

Mevcut salgın, vaka ve can kaybı açısından Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin tarihindeki en büyük Ebola salgını haline geldi. 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgını geride bırakan mevcut dalga, dünyada ise 2014-2016 Batı Afrika Ebola salgınının ardından ikinci sırada bulunuyor. Batı Afrika’daki salgında 28 bin 600’den fazla vaka görülmüş, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kongo'da Ebola kabusu büyüyor: 8 bini aşkın vaka, 3 bin 901 ölüm
Kaynak: DHA
Sağlık BakanlığıSağlıkAfrikaKongoDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi Feridun Geçgel’in mal varlığına tedbir konuldu, şirketten açıklama geldi
Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek Irak ordu sözcüsü duyurdu: Türkiye ile görüşüyoruz, asker çekilecek
Bu da mı tesadüf Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş
Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı Netanyahu “ahlaki korkaklar” dedi, İzlandalı bakanın yanıtı salonda alkış aldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu Hakkında yakalama kararı çıkarılan bakan yardımcısının damadı teslim oldu
Tır faciasında yürek yakan anlar Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı Tır faciasında yürek yakan anlar! Cenazeyi almaya gelen abla fenalaştı
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası’ndan elendiler Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Görüntüler başkentimizden Tam 104 ton ete el koyuldu Görüntüler başkentimizden! Tam 104 ton ete el koyuldu
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
17:36
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
Siyasal casusluk soruşturmasında 3 tutuklama! Aralarında eski MASAK başkan yardımcısı da var
17:31
Poku’nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
Poku'nun satın alma opsiyon şartı ortaya çıktı
17:06
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
3 eski MASAK başkanı, askeri casusluk soruşturmasında ifade verdi
16:42
Kabine toplandı Masada iki kritik konu var
Kabine toplandı! Masada iki kritik konu var
16:22
İlçeyi karıştıran ’Patates’ krizi Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti
15:55
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
Yol kesen sürücü ve yanındaki şahıs, bedelini ağır ödedi
15:38
Bursa’da dev gece Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11’ler belli oldu
Bursa'da dev gece! Türkiye-İtalya maçında muhtemel 11'ler belli oldu
15:15
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
15:11
Fenerbahçe’den olaylı ayrılmıştı Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 17:56:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kongo'da Ebola kabusu büyüyor: 8 bini aşkın vaka, 3 bin 901 ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei