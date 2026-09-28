Kongo\'da Ebola kabusu büyüyor: 8 bini aşkın vaka, 3 bin 901 ölüm

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, tarihinin en ağır Ebola salgınlarından biriyle mücadele ediyor. Son veriler, salgının hem vaka hem de can kaybı açısından kritik seviyeye ulaştığını ortaya koydu.

VAKA SAYISI 8 BİNİ AŞTI

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre ülkede doğrulanmış Ebola vakalarının sayısı 8 bin 67’ye ulaştı. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 901 olarak açıklandı. 26 Eylül itibarıyla vakaların 63 sağlık bölgesinde ve ülkenin 26 eyaletinden 7’sinde görüldüğü bildirildi. Ölüm oranı yüzde 48’in üzerinde seyrediyor. Bu oran, hastalığa yakalanan yaklaşık her iki kişiden birinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

BUNDIBUGYO VARYANTI ALARMA GEÇİRDİ

Mevcut salgına, Ebola virüsünün daha nadir görülen türlerinden Bundibugyo virüsü neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü, bu tür için şu anda onaylanmış özel bir tedavi veya lisanslı bir aşı bulunmadığını belirtiyor. Bununla birlikte olası aşı ve tedavi seçeneklerine ilişkin klinik çalışmalar sürüyor. Salgının hızlı yayılması nedeniyle sağlık otoriteleri temas takibi, izolasyon, laboratuvar kapasitesi ve saha ekiplerini artırmaya çalışıyor.

50 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Salgının en ağır yükünü taşıyan gruplardan biri de sağlık çalışanları oldu. Africa CDC verilerine göre salgının başlangıcından bu yana 50 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Sağlık personeli eksikliği, geciken ödemeler ve bazı bölgelerde yaşanan iş bırakma eylemleri de salgınla mücadeleyi daha da zorlaştırdı.

ÜLKE TARİHİNİN EN BÜYÜK EBOLA SALGINI

Mevcut salgın, vaka ve can kaybı açısından Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin tarihindeki en büyük Ebola salgını haline geldi. 2018-2020 yılları arasında yaşanan salgını geride bırakan mevcut dalga, dünyada ise 2014-2016 Batı Afrika Ebola salgınının ardından ikinci sırada bulunuyor. Batı Afrika’daki salgında 28 bin 600’den fazla vaka görülmüş, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.