Kentucky ve Missouri\'de Kasırga: 21 Ölü

ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Kentucky Valisi Andy Beshear, yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle en az 14 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Missouri eyaleti yetkilileri de eyaletin farklı noktalarında etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, ayrıca olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti.