Kıbrıs'ta Müzakere Süreci Hazırlıkları - Son Dakika
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Kıbrıs'ta Müzakere Süreci Hazırlıkları

13.06.2026 10:06
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BM Temsilcisi Holguin, Kıbrıs'taki görüşmeler sonrası Ankara ve Atina'da temaslar yapacak.

Haber: Yusuf KANLI

(LEFKOŞA) - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Ankara, Atina ve Brüksel temaslarının ardından ay sonunda yeniden Ada'ya dönecek. Genişletilmiş 5 artı 1 toplantısının temmuz sonu veya ağustos başında yapılması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, Türk tarafı lideri Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodulidis ile yaptığı ikinci tur görüşmelerin ardından Kıbrıs sorununda izlenecek yol haritasını açıkladı.

Holguin, liderlerle gerçekleştirdiği ayrı görüşmeler sonrasında yaptığı açıklamada, Ada'dan ayrıldıktan sonra Ankara ve Atina'ya giderek Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüşeceğini söyledi. Daha sonra Brüksel'e geçeceğini belirten Holguin, Avrupa Birliği yetkilileri ve diğer ilgili taraflarla temaslarda bulunacağını, ardından ay sonundan önce yeniden Kıbrıs'a dönerek Erhürman ve Hristodulidis ile tekrar görüşeceğini ifade etti.

BM temsilcisi, ayrıca Kıbrıs'taki iki tarafın yanı sıra garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık ile BM'nin katılımıyla gerçekleştirilecek genişletilmiş gayriresmi 5 artı 1 toplantısının temmuz sonu veya ağustos başında yapılmasının öngörüldüğünü doğruladı. Hristodulidis ile görüşmesinin ardından temaslarından memnun olup olmadığı sorulan Holguin, olumlu yanıt verdi.

Erhürman'ın ofisinden yapılan açıklamada ise görüşmede, "Kıbrıs sorunu, güven artırıcı önlemler ve bölgesel gelişmelerin" ele alındığı belirtildi.

Ada'daki temaslarının son gününde Türk ve Rum ticaret odalarının temsilcileriyle ayrı ayrı görüşen Holguin, hafta başında da Erhürman ve Hristodulidis ile bir araya gelmişti. Pazartesi günkü görüşmelerinin ardından sürece ilişkin "oldukça olumlu ve iyimser" olduğunu belirten BM Temsilcisi, taraflar arasında ortak zemin arayışını sürdürdüğünü ifade etmişti. Rum tarafının, Holguin'in iki liderle üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi yönündeki talebi ise temsilcinin Haziran ayı sonunda Ada'ya yapmayı planladığı bir sonraki ziyaret sırasında ele alınacak.

"GENİŞLETİLMİŞ TOPLANTILAR ANLAMLI SONUÇLAR ÜRETMELİ"

Bu arada hem Erhürman hem de Hristodulidis, temmuz sonu veya ağustos başında yapılması öngörülen genişletilmiş gayriresmi toplantının yalnızca yeni bir buluşma olmakla kalmaması, Kıbrıs sorununda somut ilerlemeye zemin hazırlayacak sonuçlar üretmesi gerektiğini vurguladı.

Hristodulidis, Holguin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, müzakerelerin yeniden başlamasının ilan edileceği genişletilmiş bir toplantıya ulaşmaktır" dedi. Erhürman daha önce ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada genişletilmiş toplantının "anlamlı sonuçlar üretmesi gerektiğini" söylemişti.

Holguin'in önümüzdeki hafta gerçekleştireceği Ankara, Atina ve Brüksel temasları, BM'nin Kıbrıs sorununda yeni bir müzakere sürecinin başlatılmasına yönelik hazırlıklarının parçası olarak değerlendiriliyor. Diplomatik temaslar, yılın ilerleyen dönemlerinde düzenlenmesi planlanan genişletilmiş toplantının gündeminin ve yönteminin şekillendirilmesine yönelik istişareleri kapsıyor.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ankara, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kıbrıs'ta Müzakere Süreci Hazırlıkları - Son Dakika

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