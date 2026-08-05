Kiev'e Rus Füze ve İHA Saldırısı: 17 Ölü - Son Dakika
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Kiev'e Rus Füze ve İHA Saldırısı: 17 Ölü

Kiev\'e Rus Füze ve İHA Saldırısı: 17 Ölü
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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı.

(ANKARA) - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine gece yarısından sonra düzenlediği balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında en az 17 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı, saldırıda konutlar, bir tren istasyonu ve depolar hedef alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Bu son derece ağır bir saldırıydı" dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği balistik füze ve İHA saldırılarında en az 17 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna için önemine vurgu yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar Rusya'nın Kiev bölgesine düzenlediği geniş çaplı saldırıda 44 kişinin yaralandığı, 17 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu son derece ağır bir saldırıydı. Rusya, 24 balistik füze, 4 Zircon/Oniks füzesi ve önemli bir kısmı jet motorlu olan 115 insansız hava aracı kullandı. Saldırının başlıca hedefleri sivil işletmelere ait depo tesisleriydi. Ayrıca altyapı tesisleri ve bir tren istasyonu da vuruldu. Hedef alınan yerlerin savaşla hiçbir ilgisi yoktu; bunlar arasında bir bira üretim tesisi, inşaat malzemesi depoları ve sivil lojistik merkezleri bulunuyordu.

"HERKESİN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR"

Bugün hayatını kaybeden insanların yaşamlarını balistik füze önleyici sistemler kurtarabilirdi. Ortaklarımızın, bu sistemlerin tedarikindeki gecikmelerin ya da balistik füzelere karşı savunma sistemleri sağlamaya yönelik isteksizliğin doğrudan bu tür korkunç can kayıplarına ve yıkıma yol açtığını anlaması büyük önem taşıyor. Henüz önleyici sistemlerin tedarikinde daha aktif rol üstlenmeye hazır olmayan ortaklarımız ise yeni yaptırımlar uygulayarak destek olabilir. Rusya'nın balistik füze üretiminin önemli bir bölümü hala yaptırımların dışında kalıyor. Üstelik bugün bile. Yeni adımlar atılması gerekiyor, G7'nin, Avrupa Birliği'nin ve insan hayatının korunmasını destekleyen herkesin harekete geçmesi gerekiyor. Bu yönde destek vermeye hazır olan tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum."

"24 BALİSTİK FÜZE KULLANILDI"

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'nın saldırıda, 24 balistik füze, dört gemisavar füze ve 115 İHA kullandığını, bunlardan 98 İHA'nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Kiev ve çevresindeki lojistik merkezleri ile silah ve askeri malzeme depolarını vurduğunu açıkladı. Bakanlık, insansız hava araçlarının üretim ve dağıtımında kullanıldığını öne sürdüğü tesislerin hedef alındığını, ayrıca Odessa yakınlarında silah ve askeri teçhizat taşıdığı iddia edilen üç yük gemisinin de vurulduğunu duyurdu.

Saldırı, son haftalarda çatışmaların karşılıklı olarak yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti. Rus yetkililer, öneceki gün Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Krasnodar bölgesindeki kalabalık bir plajı hedef alması sonucu yedi kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Rusya, Dünya, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kiev'e Rus Füze ve İHA Saldırısı: 17 Ölü - Son Dakika

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