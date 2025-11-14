Kiev'e Rusya'dan Büyük Saldırı: 4 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

(ANKARA)- Kiev dün gece Rusya tarafından saldırıya uğradı. Dronlar ve füzeler ile gerçekleşen saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Binalar ve sokaklarda büyük çaplı hasar oluştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Azerbaycan Büyükelçiliği binasının da hasar aldığını bildirdi.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, "Rusya'nın bugün Kiev'e büyük bir kombine saldırı düzenlediğini, başkentin birçok ilçesinde yangınlar çıktığını ve enkazların saçıldığını" ifade etti. Kliçko yaptığı açıklamada, "Acil durum ekiplerinin çoklu saldırılara müdahale ettiği sırada en az 11 kişinin yaralandığını" belirtti.

Kiev askeri yönetiminin başkanı Timur Tkaçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ruslar konutları vuruyor. Neredeyse her bölgede çok sayıda hasarlı çok katlı apartman var. Hem dronlar hem de füzeler kullanıldı. Acil durum ekipleri birçok mahalleye sevk edildi" dedi.

Darnitski bölgesinde enkaz parçaları bir konutun bahçesine ve bir eğitim tesisinin arazisine düştü. Düşen parçaların isabet ettiği bir araç alev aldı. Şehrin başka yerlerinde de düşen enkaz parçaları nedeniyle birçok yangın çıktı. Yetkililer, başkente yönelik saldırının devam ettiğini belirterek, vatandaşlara "hava saldırısı alarmı bitene kadar sığınaklarda kalmaları" çağrısında bulundu.

Zelenski: "Azerbaycan Büyükelçiliği de hasar aldı"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski,yaptığı açıklamada, "Kötü niyetli bir saldırı yaşadık. Şu ana kadar, çocuklar ve hamile bir kadın da dahil olmak üzere düzinelerce yaralı olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki, dört kişi hayatını kaybetti. Aileleri ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Saldırıda balistik füzeler de dahil olmak üzere yaklaşık 430 dron ve 18 füze kullanıldı. Bu, insanlara ve sivil altyapıya maksimum seviyede zarar verme amacı olan kasıtlı ve hesaplanmış bir saldırıydı. Sadece Kiev'de düzinelerce apartman binası hasar aldı. Azerbaycan Büyükelçiliği, füzenin parçalarından dolayı hasar aldı" ifadelerini kullandı.