Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor - Son Dakika
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Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor

05.04.2022 14:52

Kiev'e 37 km uzaklıktaki Buça'da yaşanan katliamla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirledi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça'da Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedenlerinin bulunmasının yankıları sürüyor. Dünya tabiri caizse pazar gününden beri Ukrayna'dan gelen görüntülerin şoku içerisinde.

BAŞ ŞÜPHELİ YARBAY AZATBEK OMURBEKOV

Yüzlerce sivilin elleri arkadan bağlı cansız bedenlerinin bulunması üzerine Ukrayna harekete geçti ve katliamın arkasındaki kişiyi belirlemek için çalışma başlattı. Kiev istihbarat kaynakları, bölgeyi işgal eden 64. Motorlu Piyade Tugayı'nın komutanı Yarbay Azatbek Omurbekov'u baş şüpheli olarak belirledi.

TUGAY KOMUTANI'NIN BÖLGEDE OLDUĞU KANITLANDI

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Ukraynalı araştırmacılar Omurbekov'un birliğinin bölgede bulunduğunu kanıtladı. Aynı habere göre, Rus-Ukrayna Savaşı hakkında bilgilendirmek için kurulan gönüllü bir girişim olan InformNapalm, bu iddiasını kanıtlayacak delilleri ise henüz açıklamadı.

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MOSKOVA SUÇU ABD VE NATO'YA ATTI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Buça kasabasındaki ölü sivillerin görüntülerinin ABD tarafından Rusya'yı suçlama planının bir parçası olarak servis edildiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova devlet televizyonuna verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı;

'Provokasyonun ustaları kimlerdir? Elbette ABD ve NATO.'

Söz konusu görüntülerin Rusya'nın itibarını lekeleme planının bir parçası olduğunu öne süren Zakharova, bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt sunmadı.

"TÜM İDDİALARI KATEGORİK OLARAK REDDEDİYORUZ"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Tüm iddiaları kategorik olarak reddediyoruz" dedi. Peskov, Rus "Savunma Bakanlığı'ndaki uzmanların sahte video ve çeşitli sahte işaretler tespit ettiğini" söyledi.

"BUÇA'DAKİ DURUM BİR SAHTE SALDIRI"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Buça kentinde ortaya çıkan görüntülere ilişkin, "Buça'daki durum bir sahte saldırı, kurgulanmış görüntüleri sosyal medyada Batı ve Ukrayna yaydı" dedi.

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Son Dakika Dünya Kiev istihbaratı açıkladı! Buça'daki katliamın baş şüphelisi her yerde aranıyor - Son Dakika


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