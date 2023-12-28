Kim Jong Un, Kuzey Kore\'nin savaş hazırlıklarını hızlandırmasını istedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD'nin benzeri görülmemiş düzeydeki karşıt hamlelerine yanıt olarak ülkenin askeri, mühimmat endüstrisi ve nükleer silahlar sektörünü savaş hazırlıklarını hızlandırmaya çağırdı. Ülkenin yöneten partisinin önemli bir toplantısında yılın politika yönlerini belirlerken, Kim ayrıca Pyongyang'ın "anti-emperyalist bağımsız" ülkelerle stratejik işbirliğini genişleteceğini ifade etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir tehdide karşı anında karşılık verilmesini talep ederek, "Size, düşmanın herhangi bir provokasyon iradesini derhal ve kararlı bir şekilde ezip geçmenizi öneriyorum." dedi.

Parti plenumunda, Kuzey Kore'nin Kim'i ayrıca yeni yıl için ekonomik hedefleri açıkladı ve bu yılın, ülkenin beş yıllık kalkınma planını başarma açısından "kararlı bir yıl" olacağını belirtti. Kim, "Yeni yılda dinamik bir şekilde ilerletilmesi gereken önemli görevleri netleştirdi" ve "tarım üretimini yüksek bir seviyede istikrara kavuşturmayı" önerdi.

Son yıllarda parti ve hükümet yetkililerinin katıldığı günler süren toplantılar, önemli politika duyuruları yapmak için kullanıldı. Önceki günlerde Kuzey Kore, nükleer politikayı anayasasına dahil etti, bir casus uydusu fırlattı ve yeni bir kıtalararası balistik füze ateşledi. Devlet medyası, Kim'in konuşmasını genellikle Yılbaşı Günü'nde yayınlamaktadır.