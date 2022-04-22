Kim Kardashian, programındaki seks kasediyle ilgili diyaloğun kurgu olduğunu reddetti - Son Dakika
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BBC

Kim Kardashian, programındaki seks kasediyle ilgili diyaloğun kurgu olduğunu reddetti

22.04.2022 14:40
Kim Kardashian, programındaki seks kasediyle ilgili diyaloğun kurgu olduğunu reddetti

Amerikan televizyon yıldızı Kim Kardashian "Keeping up with the Kardashians" adlı programda oğlunun Roblox oyun platformunda kendisine ait yeni seks görüntülerinin varlığından söz eden bir reklama denk geldiği sahnenin kurgu olduğu iddialarını reddetti.

Amerikan televizyon yıldızı Kim Kardashian "Keeping up with the Kardashians" adlı reality şovunda oğluyla arasında geçen ve çok ses getiren bir diyalog ile ilgili açıklama yayınladı.

Programda Kardashian'ın altı yaşındaki oğlu Saint West'in annesine tabletini göstererek Roblox oyun platformunda "Kim Kardashian deneyimi" adlı bir odaya ve reklama rastladığını söylediği görülüyor.

Kim Kardashian, bu yaşananların kurgu olduğuna yönelik iddiaları reddetti.

Roblox, bu odanın platformdan kaldırıldığını, hesap sahibinin de engellendiğini açıkladı.

Roblox platformda Kardashian'a ait yeni seks görüntülerinin yer almadığını, "çok az sayıda kişi tarafından görülen" reklamın da derhal kaldırıldığını duyurdu.

Sosyal medya paylaşımları ve bazı haberlerde, Saint West'in Roblox'ta böyle bir reklama rastlama olasılığının çok düşük olduğu yorumları yapıldı.

Zomebody adlı bağımsız Roblox oyun geliştiricisi BBC'ye şunları söyledi:

"Kazayla böyle bir oyuna denk gelme olasılığı son derece düşük. Saint West'in böyle bir oyuna rastlamış olmasının iki açıklaması olabilir. O ya da ailesi böyle bir oyunu aktif olarak aradı (hatta yarattı) ya da grubundaki bir kişi oyunu yaratıp doğrudan çocukla paylaştı."

Ne Kardashian ailesi ne de yapımcı şirket Fulwell 73 iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Fakat aileye yakın bir kaynak, sahnenin kurgulanmadığında ısrar etti.

Dünya genelinde Roblox'a günde 50 milyon kişi girip mini oyunlar oynuyor ve kendi oyunlarını yaratıyor.

En popüler oyunlar Roblox'un ana ekranında yer alıyor, diğer oyunlara arama butonundan ulaşılabiliyor.

Platformda büyük bölümünün reklamı yapılmadığı için bu odalar çok ziyaretçi çekmiyor.

Eylül 2021'de yaşandı

Söz konusu sahne, Kardashian'ın uzun bir süredir devam eden "Keeping up with the Kardashians" adlı programınının yeni sezonunun ilk bölümünde yer aldı.

Bu sahnede Saint West, annesine koşarak, "Hey şuraya bakın. Bunu Roblox'a koymuşlar" diyor ve tabletini uzatıyor.

Tabletin ekranı buzlanmış olarak yansıtılıyor ve Kim Kardashian daha sonra ne gördüğünü şöyle anlatıyor:

"Benim yüzümü koymuşlar. Süper uygunsuz bir şey yazmışlar; 'Kim'in yeni seks kasedi' demişler. Bu benim daha önceki seks kasedimin yayınlanmamış bölümü olmalı."

Kardashian'ın seks kasedi 2007'de internete sızdırılmıştı.

Programda Kim Kardashian, daha sonra "Bunları gömmek için zamanım da kaynağım da param da var" diyor.

Roblox, Eylül 2021'de yaşandığı belirtilen olayda moderatörlerinin uyarısıyla içeriğe derhal müdahale edildiğini belirtti.

"Keeping up with the Kardashians"ın yeni sezonu, geçen hafta ABD'de Hulu, diğer ülkelerde de Disney+'da yayınlanmaya başladı.

Dünyanın en popüler oyun platformlarından biri olan ve piyasa değeri 24 milyar dolara ulaşan Roblox'a karşı açılmış bir dava yok.

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