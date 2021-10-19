Kırkayak tarafından testislerinden ısırıldı! Zavallı adam mosmor şekilde hastaneye kaldırıldı

Tayvan'ın Kaohsiung kentinde ilginç bir olay yaşandı. Yoğun şekilde temizlik yaptıktan sonra yorulan ve dinlenmeye geçen adam, kısa süre içerisinde uykuya daldı. Ancak adam, kendisini bekleyen sürprizden habersizdi.

BÜYÜK BİR ACIYLA UYANDI

Yerel basın tarafından ismi "Ye" olduğu belirtilen adam, kasıklarındaki ağrı nedeniyle bir anda uykusundan kalktı. Neler olduğunu çözmeye çalışan adam, bacak arasında kırkayağı görür görmez önce irkildi daha sonra ise ne yapacağına karar verdi.

YUMRUĞUYLA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Kırkayağa kitapla vurmak isteyen fakat daha sonra bu kararından vazgeçen adam, testislerinin olduğu bölgeye yumruk attı. Kırıkayak hareketsiz bir şekilde yere yığılırken, adamın testislerinde de hem ısırık hem de yumruk darbesinden dolayı hasar meydana geldi.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından acil olarak hastaneye kaldırılan adam, hafta boyunca süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Ye isimli adamın hastaneden çıktıktan sonra yaptığı ilk iş, sigorta şirketine koşmak oldu. Sağlık sigortası bulunan adam, uğradığı saldırının sigorta kapsamında olduğunu belirterek, sigorta şirketinden para istedi. Şirket de adamın ufak bir ödeme hakkı olduğunu ileterek, ödemeyi gerçekleştirdi.