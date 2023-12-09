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Kıskançlık krizine kadın, eşini yakarak öldürdü - Son Dakika
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Kıskançlık krizine kadın, eşini yakarak öldürdü

Brezilya'da kıskançlık krizine giren kadın, 30 yıllık eşini balıkçı dükkanında yakarak öldürdü.

09.12.2023 - 16:14,  Güncelleme: 16:26
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Brezilya'da kıskançlık krizine giren kadın, 30 yıllık eşini yakarak öldürdü.

Kıskançlık krizine kadın, 30 yıllık eşini yakarak öldürdü

EŞİNİ ATEŞE VERDİ

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kıskançlık krizine giren kadın, 50 yaşındaki André Chapeta isimli kocasının balıkçı dükkanına gitti. Çift arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. Öfkeden gözü dönen kadın, 30 yıllık eşinin üzerine yanıcı madde döktü. Kadın, çakmakla eşini yakarak ateşe verdi.

Kıskançlık krizine kadın, 30 yıllık eşini yakarak öldürdü

HASTANEDE 3 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Alevler içinde kalan adam can havliyle dükkanın dışına kaçtı. Vücudunun yüzdee 92'si yanan adam hastanede üç gün sonra hayatını kaybetti.

Kıskançlık krizine kadın, 30 yıllık eşini yakarak öldürdü
Kıskançlık krizine kadın, 30 yıllık eşini yakarak öldürdü
Kıskançlık krizine kadın, 30 yıllık eşini yakarak öldürdü
Kıskançlık krizine kadın, eşini yakarak öldürdü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
YORUMLAR (2)
  • Ramazan Kiziltas: Beyin etkisini yitirmiş Yanıtla 3 1
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Brezilya, Rio, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

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