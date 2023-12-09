Kıskançlık krizine kadın, eşini yakarak öldürdü

Brezilya'da kıskançlık krizine giren kadın, 30 yıllık eşini yakarak öldürdü.
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kıskançlık krizine giren kadın, 50 yaşındaki André Chapeta isimli kocasının balıkçı dükkanına gitti. Çift arasında başlayan tartışma kavgaya döndü. Öfkeden gözü dönen kadın, 30 yıllık eşinin üzerine yanıcı madde döktü. Kadın, çakmakla eşini yakarak ateşe verdi.
Alevler içinde kalan adam can havliyle dükkanın dışına kaçtı. Vücudunun yüzdee 92'si yanan adam hastanede üç gün sonra hayatını kaybetti.
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