Kız arkadaşını çiçeklerle oyalayarak gizli sevgilisini arabasının bagajına sakladı - Son Dakika
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Kız arkadaşını çiçeklerle oyalayarak gizli sevgilisini arabasının bagajına sakladı

09.08.2023 15:28

Bir adam, gizli sevgilisini aracının bagajına saklayarak kız arkadaşını çiçeklerle oyalamaya çalıştı. Görüntüler, şüpheli kız arkadaşının arabaya doğru yürüyüp adamla konuşma talep etmesiyle başladı. Kız arkadaşının aracın içine bakmaya çalıştığı ve camı tıklattığı görülüyor. Ardından sürücü kapısını açmaya çalışsa da kilitli gibi görünüyor. Ancak kadın sürücü tarafında iken diğer kadın, ön yolcu koltuğundan sessizce çıkıp çiçek buketini tutarak kapıyı kapatıyor. Adam araçtan çıktığında sinirli kız arkadaşı, aracın içini görmek için onun önünden geçip bakıyor. Bir şey bulamayınca uzaklaşmaya başlıyor ancak adam onu ikna ediyor ve onu aracının yolcu tarafına oturmaya ikna ediyor. Ancak gizli sevgilisi çok uzaklaşmamış olacak ki sessizce bagaja giriyor. Adam daha sonra araca binerken, aşırıya giden cesur bir adım atarak bagajı açıyor ve içeride yatan kadını açığa çıkarıyor. Ardından çiçek buketini alarak gizli sevgilisine öpücük veriyor ve bagajı tekrar kapatıp aracın yolcu tarafına doğru yürüyor. Olay Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleşti ve TikTok'ta viral hale geldi. Videonun sonunda bir adam, 'Adam kral gibi görünüyordu, bu adam benim idolüm, aldatanların babası.' diyor.

Bir adam, gizli sevgilisini aracının bagajına saklayarak kız arkadaşını çiçeklerle oyalamaya çalıştı. Görüntüler, şüpheli kız arkadaşının arabaya doğru yürüyüp adamla konuşma talep etmesiyle başladı.

Kız arkadaşını çiçeklerle oyalayarak gizli sevgilisini arabasının bagajına sakladı

Kız arkadaşının aracın içine bakmaya çalıştığı ve camı tıklattığı görülüyor. Ardından sürücü kapısını açmaya çalışsa da kilitli gibi görünüyor. Ancak kadın sürücü tarafında iken diğer kadın, ön yolcu koltuğundan sessizce çıkıp çiçek buketini tutarak kapıyı kapatıyor.

Adam araçtan çıktığında sinirli kız arkadaşı, aracın içini görmek için onun önünden geçip bakıyor. Bir şey bulamayınca uzaklaşmaya başlıyor ancak adam onu ikna ediyor ve onu aracının yolcu tarafına oturmaya ikna ediyor. Ancak gizli sevgilisi çok uzaklaşmamış olacak ki sessizce bagaja giriyor.

Adam daha sonra araca binerken, aşırıya giden cesur bir adım atarak bagajı açıyor ve içeride yatan kadını açığa çıkarıyor. Ardından çiçek buketini alarak gizli sevgilisine öpücük veriyor ve bagajı tekrar kapatıp aracın yolcu tarafına doğru yürüyor.

Olay Kolombiya'nın başkenti Bogota'da gerçekleşti ve TikTok'ta viral hale geldi. Videonun sonunda bir adam, "Adam kral gibi görünüyordu, bu adam benim idolüm, aldatanların babası." diyor.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Son Dakika Dünya Kız arkadaşını çiçeklerle oyalayarak gizli sevgilisini arabasının bagajına sakladı - Son Dakika


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