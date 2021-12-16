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Kızıl Gezegen'de önemli keşif! Yerin altında Hollanda büyüklüğünde su kütlesi bulundu - Son Dakika

Kızıl Gezegen'de önemli keşif! Yerin altında Hollanda büyüklüğünde su kütlesi bulundu

16.12.2021 09:23
Kızıl Gezegen'de önemli keşif! Yerin altında Hollanda büyüklüğünde su kütlesi bulundu

Avrupa Uzay Ajansı, Mars yüzeyinin hemen altında Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesi keşfedildiğini açıkladı. Bilim insanları, Kızıl Gezegen'deki rezervin gelecekteki kaşifler tarafından kolayca kullanılabileceğini söylüyor.

Güneş Sistemimizdeki en büyük kanyon olan Valles Marineris, Mars'ın ekvatorunun hemen güneyinde yer alıyor. Valles Marineris, Dünya'daki Büyük Kanyon'dan yaklaşık 10 kat daha uzun ve beş kat daha derin. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) çarşamba günü yaptığı açıklamada, Mars'taki kanyonun Hollanda büyüklüğünde bir su kütlesini de sakladığını açıkladı. Su, ESA ve Rus uzay ajansı Roscosmos'un ortak projesi olan ExoMars Trace Gas Orbiter tarafından tespit edildi.

NEM AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİN

Uydu, kanyonun yüzeyinin bir metreden daha az altında büyük miktarda hidrojen tespit etti ve hidrojen molekülleri su moleküllerine bağlanırken, keşif, o bölgedeki toprağın, muhtemelen buz olarak var olan nem açısından zengin olduğunu gösterdi.

"DÜNYA'NIN PERMAFROST BÖLGELERİNE ÇOK BENZİYOR"

Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden Alexey Malakhov , "Valles Marineris'in merkezi bir bölümünün suyla dolu olduğunu gördük. Bu beklediğimizden çok daha fazla su. Bu, sabit düşük sıcaklıklar nedeniyle su buzunun kuru toprak altında kalıcı olarak kaldığı, Dünya'nın permafrost bölgelerine çok benziyor" dedi.

"GELECEKTEKİ İNSAN KEŞİF MİSYONLARI İÇİN UMUT VERİCİ"

Keşif, Mars'taki ilk su işareti değil. Buzullar kutup bölgelerini kaplıyor ve önceki ESA misyonları, yüzeyinin birkaç kilometre altında potansiyel su depoları buldu. Bununla birlikte, en son bulgu, ESA'nın söylediği suyun çok daha "işlenebilir" olduğunu ortaya koyuyor ve "Valles Marineris'i, gezegene yapılacak gelecekteki insan keşif misyonları için daha da umut verici bir hedef" haline getiriyor.

Avrupa Uzay Ajansı, Hollanda, Uzay, Mars, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kızıl Gezegen'de önemli keşif! Yerin altında Hollanda büyüklüğünde su kütlesi bulundu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kızıl Gezegen'de önemli keşif! Yerin altında Hollanda büyüklüğünde su kütlesi bulundu - Son Dakika
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