KKTC 41. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Dünya

KKTC 41. Yıl Dönümünü Kutladı

KKTC 41. Yıl Dönümünü Kutladı

Cumhurbaşkanı Tatar, bağımsızlık mücadelesine devam edeceklerini ve çözüm için eşit egemenlik istediklerini belirtti.

15.11.2024 16:41
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Lefkoşa'da düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Haklı davamızdan ve temel ilkelerimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle başkent Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi geçit ve tören düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, "Bizler bu topraklarda çok acılar çektik, göçler yaşadık, soykırımlardan geçtik ama hiç yıkılmadık, yılmadık. Atatürk'ün çocukları olarak mücadelemizi bu anlamda sürdürmenin kıvancını yaşadık. Buradan sesleniyorum. Tüm Anadolu'ya, Türkiye'ye selam olsun. 40 yıl önce, 15 Kasım 1983'te, Kıbrıs Türk halkı başka bir milletin esareti altında yaşamayacağına karar verdi. Bağımsızlığın, özgürlüğün ve hürriyetin değerini gençlerimizle birlikte paylaşmış bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletin eşit egemenlik temelinde yaşayabileceği bir çözümden yana olduklarını belirtti. Tatar, "Egemenlik temelinde sürdüğümüz bu duruş pazarlığa tabi değildir. Masalarda boyun eğerek beyhude oturmayacağız" dedi. Tatar konuşmasında, "Yolumuz, Türkiye ile birlikte geleceğin yoludur. Bu topraklarda verdiğimiz mücadelede tek istediğimiz Doğu Akdeniz'de bağımsız bir devlet olarak barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamımızı sürdürmektir. Bizim kimsenin hakkında ve hukukunda gözümüz yoktur. Biz sadece kendi hakkımızın arayışı içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinin her zaman süreceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Bu siyasetin tescil edilmesi halinde masaya oturabileceğiz. Ambargoların kaldırılması gerektiği açıktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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