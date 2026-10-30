KKTC Başbakanı Üstel: Egemen eşitliğimiz vazgeçilmezdir

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi'nde KKTC'ye yönelik destek mesajını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün vazgeçilmez olduğunu bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13'üncü Zirvesi'nde KKTC'ye yönelik destek mesajını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ile temasların artırılmasına yönelik sözlerinin, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunun güçlü bir göstergesi olduğunu vurgulayan Üstel, Türkiye'nin KKTC'nin en büyük güvencesi ve destekçisi olduğunu aktardı. Üstel açıklamasında, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü vazgeçilmezdir" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal adıyla gözlemci üye kabul edilmesini tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiren Üstel, Türk devletlerine siyasi, ekonomik, ticari ve diplomatik ilişkileri geliştirme çağrısında bulundu. Türkiye'nin diplomatik desteğinin yanı sıra ekonomi, altyapı, enerji, sağlık ve eğitim alanlarındaki katkılarının da büyük önem taşıdığını dile getiren Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dünyasının liderlerine teşekkür etti. Üstel, "KKTC, uluslararası alanda hak ettiği yeri almak için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Birliğimiz gücümüz, kardeşliğimiz geleceğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.