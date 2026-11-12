KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye’nin acısı, bizim de acımızdır - Son Dakika
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KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye’nin acısı, bizim de acımızdır

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KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye’nin acısı, bizim de acımızdır
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Ana vatan Türkiye'nin acısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de acısıdır.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, "Ana vatan Türkiye'nin acısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de acısıdır. Acımız ortak, yüreğimiz bir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Malatya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Taziye mesajında Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin şehit olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirten Üstel, "Ana vatan Türkiye'nin acısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de acısıdır. İyi günde olduğu gibi zor günlerde de her zaman Türkiye'nin ve Türk milletinin yanındayız. Kazada hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ana vatan Türkiye'ye sabır ve başsağlığı diliyorum. Acımız ortak, yüreğimiz bir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiÜnal ÜstelTürkiyeSavunmaKıbrısDünyaSon Dakika

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