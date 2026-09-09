KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis bir araya geldi - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis bir araya geldi
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ara bölgede bir araya geldi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ara bölgede bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in ara bölgedeki görüşmesi saat 10.30'da başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi'nin ara bölgedeki konutunda yapılan görüşmede iki lider, Kıbrıs sorununa ilişkin temaslar kapsamında bir araya geldi.

2 Eylül'de yapılması planlanan görüşme, Girne açıklarında yaşanan gemi kazası nedeniyle 9 Eylül Çarşamba gününe ertelendi. Erhürman ile Hristodulidis, daha önce 26 Ağustos'ta ara bölgede yaklaşık üç saat süren bir görüşme gerçekleştirmiş ve temasları yoğunlaştırma, haftada en az bir kez bir araya gelme konusunda mutabakata varmıştı. Bugünkü görüşmede, güven yaratıcı önlemler ile Kıbrıs sorununa ilişkin başlıkların ele alınması bekleniyor. Liderler daha önceki buluşmalarında yeni geçiş noktaları, mayın temizliği, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakları, spor, düzensiz göç ve afetlerle mücadelede ortak mekanizmalar gibi başlıklarda ilerleme sağlanması yönünde irade ortaya koymuştu.

İki tarafın, eylül sonu New York'taki BM Genel Kurulu çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile temas kurması öngörülüyor.

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dış Politika, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis bir araya geldi - Son Dakika
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