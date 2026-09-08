KKTC'de 3 kişide Batı Nil virüsü çıktı, hastaların durumu iyi - Son Dakika
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KKTC'de 3 kişide Batı Nil virüsü çıktı, hastaların durumu iyi

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KKTC'de 2 kişi şikayetler üzerine hastaneye kaldırılırken, 1 kişide ise rutin kan tetkikinde Batı Nil virüsü pozitif çıktı. Bakanlık, hastaların hayati tehlikesinin bulunmadığını, tedavide destekleyici yöntemler uygulandığını ve sivrisinek ısırıklarından korunma çağrısı yaptı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı, ateş ve halsizlik gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvuran 2 kişi ile rutin kan tetkikleri yapılan 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişide Batı Nil virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üst solunum yolu enfeksiyonu, boğaz ağrısı, ateş ve halsizlik şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuran 2 hastanın hastaneye yatırıldığı belirtildi. Yapılan tetkiklerde her iki hastanın da Batı Nil virüsü taşıdığı tespit edildi. Hastaların genel durumlarının düne göre daha iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi. Bakanlık ayrıca, herhangi bir şikayeti bulunmayan 1 kişinin rutin kan tetkikleri sırasında yapılan incelemelerde Batı Nil virüsü testinin pozitif çıktığını, bu kişinin sağlık durumunda da herhangi bir olumsuzluk olmadığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Batı Nil Ateşi'nin Culex türü sivrisineklerin ısırmasıyla insanlara bulaşan viral bir hastalık olduğu ifade edildi. Virüs bulaşan kişilerin büyük bölümünde herhangi bir belirti görülmezken; bazı kişilerde yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, kas ve eklem ağrıları, kusma, döküntü ve lenf bezlerinde şişme gibi belirtilerin ortaya çıkabildiği kaydedildi. Nadir durumlarda hastalığın merkezi sinir sistemini etkileyerek ensefalit veya menenjit gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği, bu riskin özellikle yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha yüksek olduğu vurgulandı.

İnsanlar için geliştirilmiş bir Batı Nil Ateşi aşısı veya virüse doğrudan etki eden özel bir ilacın bulunmadığı, tedavide destekleyici yöntemlerin uygulandığı bildirildi. Hastalığa karşı en etkili korunma yönteminin sivrisinek ısırıklarından korunmak olduğu vurgulanırken; vatandaşlara sineklik kullanmaları, biriken suları düzenli olarak boşaltmaları, sivrisineklerin yoğun olduğu saatlerde uzun kollu ve açık renkli kıyafetler tercih etmeleri ile sivrisinek kovucu ürünlerden yararlanmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: DHA

Batı Nil Virüsü, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC'de 3 kişide Batı Nil virüsü çıktı, hastaların durumu iyi - Son Dakika

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