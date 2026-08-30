KKTC'de Gemi Kazası: 7 Kayıp, 23 Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'de Gemi Kazası: 7 Kayıp, 23 Aranıyor

KKTC\'de Gemi Kazası: 7 Kayıp, 23 Aranıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girne açıklarındaki gemi kazasında 237 kişi kurtarıldı, 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi kayıp.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan gemiden 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, kayıp 23 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan geminin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, "Girne açıklarında meydana gelen elim gemi kazasının ardından oluşturduğumuz Kriz Masası ile süreci anbean takip ediyoruz. Gemide bulunan toplam 267 kişiden 237'si ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır. Maalesef 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan 23 kişiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarımız tüm imkanlarımız seferber edilerek kesintisiz devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Şu anda en büyük önceliğimiz, kayıp olan 23 kişiye bir an önce ulaşmaktır. Devletimizin tüm kurumları sahadadır. Arama-kurtarma çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kesinleşen bilgileri kamuoyumuzla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ünal Üstel, Acil Durum, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya KKTC'de Gemi Kazası: 7 Kayıp, 23 Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

16:02
Gemi faciasında zamana karşı yarış Kayıp 23 kişi aranıyor
Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor
16:00
Fatih’te emekli polis dehşeti: 3 ölü
Fatih'te emekli polis dehşeti: 3 ölü
15:51
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı Kalp krizi böyle gelmiş
Cem Yılmaz fotoğraf paylaşıp anlattı! Kalp krizi böyle gelmiş
15:26
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
Girne açıklarında batan gemide 6 kişi hayatını kaybetti
15:24
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: ’Geri dön’ dedik, inatla dönmedi
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi
14:44
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 16:34:09. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC'de Gemi Kazası: 7 Kayıp, 23 Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement