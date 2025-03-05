KKTC Heyeti Berlin'de İşbirliği Ziyareti - Son Dakika
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Dünya

KKTC Heyeti Berlin'de İşbirliği Ziyareti

KKTC, Berlin'de TDU'yu ziyaret ederek ekonomik işbirliklerini ve turizm fırsatlarını görüştü.

05.03.2025 20:08
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Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen dünyanın en büyük turizm fuarı olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'na (ITB Berlin) katılan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile beraberindeki heyet, Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyet gösteren Türk-Alman İş İnsanları Derneği'ni (TDU) ziyaret etti.

Dünyanın en büyük turizm fuarı olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı'na (ITB Berlin) KKTC'den katılan, üst düzey bir heyet, Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyet gösteren Türk-Alman İş İnsanları Derneği'ni (TDU) ziyaret etti.

Heyete, KKTC Başbakanı Ünal Üstel başkanlık ederken Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Başbakanlık Kadın Örgütlenme Başkanı İlgen Bağcier, Başbakan Yardımcılığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve KKTC Berlin Temsilcisi Emine Andız Ertürk de heyette yer aldı. TDU Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Kaplan ve derneğin diğer üst düzey temsilcileri, KKTC heyetini karşıladı.

KKTC ve Almanya arasındaki ekonomik iş birliği masaya yatırıldı

Görüşmede, KKTC ve Almanya arasındaki ticari, ekonomik ve turizm alanlarındaki iş birliği fırsatları ele alındı. Taraflar, Kuzey Kıbrıs'ın turizm potansiyeli, yatırım fırsatları ve ticaret hacmini artırma yolları konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Başbakan Ünal Üstel, Almanya'da yaşayan Türk kökenli iş insanlarıyla güçlü iş birlikleri kurmanın önemine vurgu yaparak, KKTC'nin turizm ve yatırım alanında büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Üstel, KKTC'nin uluslararası arenada daha fazla tanınması ve yatırım çekmesi için Almanya'daki Türk iş dünyasının desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ise, ITB Berlin 2025'in, KKTC'nin turizm sektörünü uluslararası alanda tanıtmak için büyük bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Kuzey Kıbrıs'ın doğal güzellikleri, tarihi mirası ve yatırım avantajlarının global ölçekte tanıtılması gerektiğini belirten Ataoğlu, bu tür temasların ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti.

TDU, Türk iş dünyası ile KKTC arasında köprü kuruyor

TDU Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Kaplan, yaptığı konuşmada, derneğin Almanya'daki Türk iş dünyası ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirme misyonuna sahip olduğunu belirtti. Kaplan, KKTC ile ticari iş birliklerini artırmaya her zaman hazır olduklarını ve Kuzey Kıbrıs'ın yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu vurguladı.

KKTC'nin uluslararası görünürlüğü artıyor

Bu ziyaret, KKTC'nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak ve ekonomik iş birliklerini geliştirmek adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Heyet üyeleri, Almanya'daki Türk iş dünyasının KKTC'ye yatırım yapmasının hem ekonomik kalkınmayı hızlandıracağını hem de uluslararası ilişkileri güçlendireceğini ifade etti.

ITB Berlin 2025 gibi büyük organizasyonlar, KKTC'nin turizm ve ticaret potansiyelini global platformlarda tanıtmak için önemli fırsatlar sunarken, Almanya'daki Türk iş insanları ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya KKTC Heyeti Berlin'de İşbirliği Ziyareti - Son Dakika

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