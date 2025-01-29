KKTC\'nin Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Açıklandı

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği KKTC'de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile KKTC'nin Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın kamuoyuyla paylaşıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile KKTC'nin Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı kamuoyuna açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından kalkınma planına ilişkin yaptığı açıklamada, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı kamuoyuyla paylaştık. Bu plan, KKTC'nin güçlü büyüme, rekabetçi üretim, sürdürülebilir çevre ve sosyal refah hedefleriyle sürdürülebilir kalkınma vizyonunu hayata geçirecek. Eğitim, tarım, sanayi ve altyapı yatırımları gibi kritik alanlarda önemli adımlar içeren plan, Kıbrıs Türk halkının refahını artırırken, sadece KKTC'de değil Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrara da büyük bir katkı sunacak. Türkiye olarak, bu vizyonun gerçekleşmesi için her zaman KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hayırlara vesile olmasını diliyor, planın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.