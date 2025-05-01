Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: ABD ile Pakistan arasında ciddi bir soğukluk var

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Ülger, Pakistan- Hindistan geriliminin Keşmir meselesine dayandığını söylerken, ABD ile Pakistan ilişkilerinde şu anda bir soğukluk yaşandığını vurguladı.

"PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ SAVAŞIN KÖKENİ KEŞMİR"

Ülger, Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimin tarihi arka planına işaret ederek, "Bu iki ülke bugüne kadar dört defa savaştı. Çatışmaların temelinde ise Keşmir sorunu var" ifadelerini kullandı. Çin, Türkiye, İran ve Kuzey Kore'nin Pakistan'ı desteklediğini belirten Ülger, her iki ülkenin de nükleer kapasiteye sahip olduğunun altını çizdi.

"NÜKLEER SİLAH KULLANMAK İNTİHAR OLUR"

Hindistan ve Pakistan'ın sahip olduğu nükleer güçle ilgili konuşan Ülger, "Nükleer silah kullanmaya karar verdiğinizde intihar etmeye karar vermiş olursunuz" diyerek bu silahların caydırıcı rolüne vurgu yaptı. Mevcut durumda iki ülke arasındaki krizin tırmanacağına dair güçlü bir işaret olmadığını da belirtti.

"ABD, ÇİN'İ KONTROL ALTINDA TUTMAK İSTİYOR"

ABD'nin Güney Asya'daki temel endişesinin Çin'i sınırlamak olduğunu dile getiren Ülger, ABD ile Pakistan ilişkilerinde bir soğukluk yaşandığını da ekledi. Türkiye'nin, Pakistan-Hindistan geriliminde sahada değil ama diplomatik alanda güçlü destek sağlayacağını ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin Orta Asya politikası, Avrupa Birliği'nin bölgeye ayırdığı 12 milyar dolarlık kaynak ve Rusya ile dengeli ilişkiler konularında da değerlendirmelerde bulundu.