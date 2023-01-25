Kocasını hasta yatağında tabancayla öldürdükten sonra başında oturup bekledi! Cinayetin altından farklı bir olay çıktı - Son Dakika
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Kocasını hasta yatağında tabancayla öldürdükten sonra başında oturup bekledi! Cinayetin altından farklı bir olay çıktı

25.01.2023 16:41

Amerika'da 76 yaşındaki Ellen Gilland, ölüm döşeğinde olan 50 yıllık kocası Jerry Gilland'i hastane odasında tabanca ile vurarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra polis tarafından kocasının başında beklerken bulunan kadının anlattıkları ise herkesi şaşırttı. Yaşlı çiftin birlikte intihar etmeye karar verdiği; ancak yaşlı kadının canına kıymaya yanaşmadığı ortaya çıktı.

Silah sesinin ardından odaya giren polisin tabancasını bırakıp teslim olmasını istediği Ellen Gilland, polisin bu isteğine karşılık vermeyince polisler şok tabancası ve lazerler kullanarak kadının teslim olmasını sağladı. Gilland, elleri kelepçelenerek tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarıldı.

ÖNCE KOCASINI, SONRA KENDİNİ ÖLDÜRECEKTİ

The Sun'ın haberine göre; polis amiri Jakari Young olaya ilişkin şunları söyledi: "Çift, Jerry Gilland'in ağır hasta olduğunu ve yaşam şansı olmadığını bildikleri için her şeyi haftalar önce plandı. Plana göre kadın önce kocasını öldürecek, daha sonra da intihar edecekti fakat başarısız oldu.

50 yıllık kocasını hastane odasında öldürdü, cinayetin ardından bambaşka bir hikaye çıktı

SİLAHI DOĞRULTUP ODADAN ÇIKMALARINI İSTEMİŞ

Polis ayrıca, odaya girdiklerinde kanlar içinde yatan kocasının yanında bulunan kadının tabancayı kendilerine doğrultup odadan çıkmalarını istediğini söyledi. Tutuklu yargılanan Ellen Gilland'ın cezasında hiçbir indirim uygulanmayacak

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Son Dakika Dünya Kocasını hasta yatağında tabancayla öldürdükten sonra başında oturup bekledi! Cinayetin altından farklı bir olay çıktı - Son Dakika


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