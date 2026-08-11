Kolombiya\'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem

KOLOMBİYA'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet, 'Ulusal Afet Durumu' ilan etti.

Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından hükümet açıklama yaptı. Ülkede 7 Ağustos'ta göreve başlayan Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümeti, deprem nedeniyle 'Ulusal Afet Durumu' ilan edildiğini duyurdu. Bu kararla acil müdahale, arama kurtarma ve iyileştirme çalışmalarında kurumsal koordinasyonun güçlendirileceği, bütçe ile hukuki mekanizmaların devreye sokulduğu bildirildi.