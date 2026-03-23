Kolombiya\'da Askeri Uçak Düştü

KOLOMBİYA'da 110'dan fazla kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düştüğü bildirildi.
Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait 'FAC-10016' tescilli 'C-130H' Hercules tipi nakliye uçağı, ülkenin güneyindeki Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kaza kırıma uğradı. Uçakta 110'dan fazla askeri personelin bulunduğu ve 20 askerin kurtarıldığı açıklandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?