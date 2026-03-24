Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kolombiya'da Askeri Uçak Kazası: 66 Kişi Hayatını Kaybetti

24.03.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kolombiya'da askeri nakliye uçağı düştü, 66 kişi hayatını kaybetti, 4 asker kayıp.

KOLOMBİYA'nın güneyinde askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 66'ya ulaştı.

Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait 'C-130H' Hercules tipi askeri nakliye uçağı, ülkenin güneyindeki Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında kalkıştan kısa süre sonra düştü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, toplam 128 kişiyi taşıyan uçakta hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi. Yaşamını yitirenlerin 58'inin ordu mensubu, 6'sının mürettebat ve 2'sinin polis olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, kazada 4 askerin kayıp olduğu, 1 askerin yara almadan kurtulduğu ve sağ kurtulan 57 yaralının ise bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kolombiya Savunma Bakanlığı, uçağın silahlı gruplar tarafından düşürüldüğü yönündeki iddiaları yalanlarken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Kaynak: DHA

Kolombiya, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 10:55:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.