Kolombiya'da Sağcı Aday Seçimi Kazandı - Son Dakika
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Kolombiya'da Sağcı Aday Seçimi Kazandı

Kolombiya\'da Sağcı Aday Seçimi Kazandı
22.06.2026 08:52
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Donald Trump'ın desteklediği Abelardo de la Espriella, Kolombiya'da cumhurbaşkanlığını kazandı.

KOLOMBİYA'da cumhurbaşkanı seçimini, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazandığı açıklandı.

Kolombiya'da Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı'nın resmi olmayan sonuçlarına göre, sandıkların yüzde 99,91'i açıldı. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Abelardo de la Espriella yüzde 49,65, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakının sol görüşlü adayı Ivan Cepeda yüzde 48,70 oy aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın destek verdiği Espriella, Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığı'nın sonuçlarına göre seçimi kazandı.

CUMHURBAŞKANI PETRO SONUÇLARI TANIMADI

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu belirterek, "Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim. Vatandaşlarımızdan sakin olmalarını rica ediyorum. Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Kolombiya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kolombiya'da Sağcı Aday Seçimi Kazandı - Son Dakika

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