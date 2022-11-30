Kolombiya'da şaşkınlık yaratan olay! DNA testi yaptıran kadın, öz kızının hem annesi hem de dayısı çıktı - Son Dakika
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Kolombiya'da şaşkınlık yaratan olay! DNA testi yaptıran kadın, öz kızının hem annesi hem de dayısı çıktı

30.11.2022 17:26
Kolombiya'da şaşkınlık yaratan olay! DNA testi yaptıran kadın, öz kızının hem annesi hem de dayısı çıktı

Kolombiya'da gerçekleşen bir DNA testinden çıkan sonuçlar doktorları şaşkına çevirdi. Teste giren bir kadın, öz kızının hem annesi hem de dayısı çıktı. İlk başta testte hata olduğunu düşünen doktorlar testi birkaç kez tekrarlayınca, tetra gametik kimerizim vakasıyla karşı karşıya olduklarını anladı. Tetra gametik kimerizm, kişinin hem XX hem de XY kromozomuna sahip olduğu anlamına geliyor.

Kolombiya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. DNA testi yapan kadının sonuçları, Genetik Enstitüsü'nde görevli Juan Yanis'i şaşkına çevirdi.

İLK BAŞTA HATA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜLER

Test sonuçlarına göre kadın, öz kızının hem annesi hem de dayısı çıktı. Anne ve kız arasındaki testte erkek DNA'sına rastlayan Yunis, ilk başta laboratuvar hatası olduğunu düşündü. Test sonuçlarında Y kromozomuna da rastlayan Yunis, testi birkaç kez tekrarladı.

Y KROMOZOMU KAFALARI KARIŞTIRDI

Kadınlarda DNA, XX kromozomlarıyla oluşurken Y kromozomu kadının kızının annesi olmadığını gösteriyordu. Annenin test örnekleri sonuçlara eklenmediği zaman kızın babasının verdiği örnek aradaki akrabalık ilişkisini kanıtlıyordu.

ANNEDE HEM XX HEM DE XY KROMOZOMLARI VAR

Araştırmacılar kadının DNA'sını yakından incelediğinde bir tetra gametik kimerizm vakasıyla karşı karşıya olduklarını tespit etti. Yani annenin bedeninde hem XX hem XY kromozomları aynı anda bulunuyordu.

TETRA GAMETİK KİMERİZM NEDİR?

Dört gametten oluştuğu için tetra (Latince'de dört demek) gametik kimerizm olarak adlandırılan bu durum en yaygın kimerizm anomalilerinden biri.

FARKLI DNA'LAR HEM ANNESİ HEM DE DAYISI GİBİ GÖSTERİYOR

Yani bu durumda anne görevindeki kadın bünyesinde barındırdığı farklı DNA'lar nedeniyle kendi kızının hem annesi hem dayısı konumuna geliyor.

KİMERİZM VAKA SAYISI DÜNYA GENELİNDE 20

Dünya genelinde şimdiye kadar tespit edilen kimerizm vaka sayısının 20 olduğu belirtildi.

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Son Dakika Dünya Kolombiya'da şaşkınlık yaratan olay! DNA testi yaptıran kadın, öz kızının hem annesi hem de dayısı çıktı - Son Dakika


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