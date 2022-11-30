Kolombiya'da şaşkınlık yaratan olay! DNA testi yaptıran kadın, öz kızının hem annesi hem de dayısı çıktı

Kolombiya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. DNA testi yapan kadının sonuçları, Genetik Enstitüsü'nde görevli Juan Yanis'i şaşkına çevirdi.
Test sonuçlarına göre kadın, öz kızının hem annesi hem de dayısı çıktı. Anne ve kız arasındaki testte erkek DNA'sına rastlayan Yunis, ilk başta laboratuvar hatası olduğunu düşündü. Test sonuçlarında Y kromozomuna da rastlayan Yunis, testi birkaç kez tekrarladı.
Kadınlarda DNA, XX kromozomlarıyla oluşurken Y kromozomu kadının kızının annesi olmadığını gösteriyordu. Annenin test örnekleri sonuçlara eklenmediği zaman kızın babasının verdiği örnek aradaki akrabalık ilişkisini kanıtlıyordu.
Araştırmacılar kadının DNA'sını yakından incelediğinde bir tetra gametik kimerizm vakasıyla karşı karşıya olduklarını tespit etti. Yani annenin bedeninde hem XX hem XY kromozomları aynı anda bulunuyordu.
Dört gametten oluştuğu için tetra (Latince'de dört demek) gametik kimerizm olarak adlandırılan bu durum en yaygın kimerizm anomalilerinden biri.
Yani bu durumda anne görevindeki kadın bünyesinde barındırdığı farklı DNA'lar nedeniyle kendi kızının hem annesi hem dayısı konumuna geliyor.
Dünya genelinde şimdiye kadar tespit edilen kimerizm vaka sayısının 20 olduğu belirtildi.
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