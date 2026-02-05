Komşudan Müslümanları ayağa kaldıracak cami kararı! Çok sayıda mescit kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Komşudan Müslümanları ayağa kaldıracak cami kararı! Çok sayıda mescit kapatıldı

Komşudan Müslümanları ayağa kaldıracak cami kararı! Çok sayıda mescit kapatıldı
05.02.2026 08:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, resmi olarak yalnızca bir caminin bulunduğu başkent Atina'da, "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle çok sayıda mescidin kapatılacağını ve bu mescitlerin idaresini yapan göçmenlerin oturum izinlerinin iptal edileceğini söyledi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, Mecliste yaptığı konuşmada, Atina'daki bir mescidi yöneten Bangladeşli göçmenin oturma izninin iptal edildiğini ve söz konusu ibadethanenin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle kapatıldığını kaydetti.

"SINIR DIŞI VE OTURUM İPTALLERİ SÜRECEK"

Ayrıca Bakan Plevris, Bangladeşli göçmen hakkında sınır dışı kararı alındığını ifade etti.

Oturum izninin iptalinin gerekçesi olarak 2025'te yürürlüğe giren ve yasaları çiğneyen göçmenlerin oturum izinlerinin iptal edilmesini öngören yasayı gösteren Plevris, benzer mescit kapatma ve oturum izni iptallerinin ilgili bakanlıkların koordinasyonuyla diğer "ruhsatsız" camiler için de uygulanacağını belirtti.

MÜSLÜMANLARIN AÇTIĞI MESCİTLER RUHSATSIZ İBADETHANE STATÜSÜNDE

Yıllarca camisi olmayan tek Avrupa başkenti olan Atina'da ilk resmi cami 2020'de Votanikos semtinde açılmıştı.

On binlerce Müslümanın yaşadığı tahmin edilen kentte ibadete açık tek resmi cami olması nedeniyle, Müslümanlar kendi imkanları ile çeşitli semtlerde açtıkları mescitlerde ibadetlerine devam ediyor ancak bu mescitlerden bir kısmı bürokratik nedenlerle "ruhsatsız ibadethane" statüsünde bulunuyor.

Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Komşudan Müslümanları ayağa kaldıracak cami kararı! Çok sayıda mescit kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Çocuklara iğrenç tuzak 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı Çocuklara iğrenç tuzak! 47 kişi şafak vakti evlerinden alındı
Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı
Lağım henüz patlamamış İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak
Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia hayatını kaybetti

07:59
Tek şut çekilmeyen maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı
Tek şut çekilmeyen maçta başkanların pazarlığı ortaya çıktı
07:23
Piyasalarda deprem Altın düştü, gümüş fena çakıldı
Piyasalarda deprem! Altın düştü, gümüş fena çakıldı
07:15
Büyük rezalet Öz kızının arkadaşlarını Epstein’e pazarlamış
Büyük rezalet! Öz kızının arkadaşlarını Epstein'e pazarlamış
06:46
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
06:37
Neler oluyor Netanyahu’dan kurmaylarını şaşkına çeviren karar
Neler oluyor? Netanyahu'dan kurmaylarını şaşkına çeviren karar
06:27
Meclis’te kabul edildi Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 08:14:25. #7.11#
SON DAKİKA: Komşudan Müslümanları ayağa kaldıracak cami kararı! Çok sayıda mescit kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.