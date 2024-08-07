Köpeğin Bataryayla Oynarken Çıkardığı Yangın Anları Görüntülendi - Son Dakika
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Dünya

Köpeğin Bataryayla Oynarken Çıkardığı Yangın Anları Görüntülendi

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ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde bir köpeğin evde bataryayla oynarken çiğnemeye çalışmasıyla çıkan yangının görüntüleri paylaşıldı. İtfaiye ekipleri, vatandaşları bataryaları güvenli bir şekilde saklamaları konusunda uyardı.

07.08.2024 11:22
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ABD'nin Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde itfaiye ekipleri Mayıs ayında bir köpeğin evde bataryayla oynarken çiğnemeye çalışmasıyla yangın çıkardığı anların görüntülerini paylaştı. İtfaiye, bu tarz cihazların güvenli bir yerde tutulması konusunda vatandaşları uyardı.

Tulsa İtfaiyesi, Mayıs ayında iki köpek ve bir kedi bakılan bir evde köpeğin batarya ile oynarken çiğnemesiyle başlayan yangına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı. İtfaiye'den yapılan açıklamada, "Bataryalar evinizde uygun şekilde kullanılmadığı takdirde bir felakete yol açabilecek eşyalar olabilir! Mayıs ayında hasarlı bir bataryanın neden olduğu bir ev yangınına müdahale ettik. Ev önemli ölçüde hasar görürken, iki köpekleri ve kedileri, evcil hayvan kapısından kaçarak yara almadı. Ülkenin dört bir yanındaki itfaiye birimlerinde bu batarya ile ilgili yangınlar görülüyor ve halkın bu potansiyel olarak tehlikeli bataryaların kullanımı, güvenli depolanması ve uygun şekilde imha edilmesi hakkında bilgi edinmesini istiyoruz" denildi.

Görüntülerde, köpeğin bataryayı uzun bir süre çiğneyerek patlamasına neden olduğu ve yangın çıktığı görüldü. Yangının büyümesiyle köpeklerin ve kedinin yaşadığı korku, güvenlik kamerasına yansıdı.

Köpeğin Bataryayla Oynarken Çıkardığı Yangın Anları Görüntülendi
Kaynak: DHA

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