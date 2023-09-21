Kopenhag Teknik Direktörü: Galatasaray'a karşı aldığımız sonuç hayal kırıklığı

Danimarka ekibi Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"ALDIĞIMIZ SONUÇ HAYAL KIRIKLIĞI"

Basın toplantısında konuşan Neestrup, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Sonucun sürpriz olduğunu söyleyemem. On yıldır Danimarka takımları hem Avrupa'da hem de Türk takımlarına karşı başarılı bir grafik çiziyor. Yine iyiydik. İlk yarıda şanslıydık. Rakip bizden daha iyiydi. İkinci yarıda ise kırmızı karta kadar sahada bir takım vardı. Aldığımız sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"KOPENHAG TÜRK TAKIMLARINA KARŞI BAŞARILI"

Sivasspor ve Başakşehir ile karşılaştıklarını aktaran 35 yaşındaki çalıştırıcı, "Güçlü bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Özellikle ilk yarı çok pasiftik. Müthiş bir statta, büyük bir kulübe karşı oynadık. Danimarka takımları ve özellikle de Kopenhag, Türk takımlarına karşı daha başarılıydı. Sivasspor ve Başakşehir'e karşı birkaç sene önce iyi sonuçlar aldık. Bizden daha fazla para harcadığını söyleyebiliriz ama biz daha iyi performans sergiledik" şeklinde konuştu.