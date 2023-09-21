Kopenhag Teknik Direktörü: Galatasaray'a karşı aldığımız sonuç hayal kırıklığı - Son Dakika

Kopenhag Teknik Direktörü: Galatasaray'a karşı aldığımız sonuç hayal kırıklığı

Son Güncelleme: 21.09.2023 00:52

Kopenhag'ın teknik direktörü Jacob Neestrup, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Neestrup, maça kazanmak için çıktıklarını belirtti. Ancak maçın sonucunun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

Danimarka ekibi Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları için hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"ALDIĞIMIZ SONUÇ HAYAL KIRIKLIĞI"

Basın toplantısında konuşan Neestrup, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Sonucun sürpriz olduğunu söyleyemem. On yıldır Danimarka takımları hem Avrupa'da hem de Türk takımlarına karşı başarılı bir grafik çiziyor. Yine iyiydik. İlk yarıda şanslıydık. Rakip bizden daha iyiydi. İkinci yarıda ise kırmızı karta kadar sahada bir takım vardı. Aldığımız sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

"KOPENHAG TÜRK TAKIMLARINA KARŞI BAŞARILI"

Sivasspor ve Başakşehir ile karşılaştıklarını aktaran 35 yaşındaki çalıştırıcı, "Güçlü bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Özellikle ilk yarı çok pasiftik. Müthiş bir statta, büyük bir kulübe karşı oynadık. Danimarka takımları ve özellikle de Kopenhag, Türk takımlarına karşı daha başarılıydı. Sivasspor ve Başakşehir'e karşı birkaç sene önce iyi sonuçlar aldık. Bizden daha fazla para harcadığını söyleyebiliriz ama biz daha iyi performans sergiledik" şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Kopenhag Teknik Direktörü: Galatasaray'a karşı aldığımız sonuç hayal kırıklığı - Son Dakika
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