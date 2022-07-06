Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı - Son Dakika
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Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı

06.07.2022 10:38

2,5 yıldır süren koronavirüs salgını sonrası maymun çiçeği virüsü de etkisini gösterirken şimdiki gündem ise kuş gribi... Memeli hayvanlara sıçrama riski yüksek olarak açıklanan grip, ABD'de fokların ölümüne sebep olurken uzmanlar da hastalığın kaynağını araştırmak için kolları sıvadı.

2020 yılının başından bu yana etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınından vaka sayıları azaldı derken, son olarak çıkan maymun çiçeği de insanlarda ciddi panik yarattı.

ŞİMDİ DE KUŞ GRİBİ HORTLADI

Bir dönem dünyanın ürktüğü hastalıklar arasında yer alan kuş gribi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde yeniden hortladı. Eyalette ölen fok balıklarından alınan numunelerden 'kuş gribi pozitif' çıkması da konuyla ilgili endişeleri biraz daha artırdı. Fokların, kuş gribini nasıl ve ne şekilde kaptığı merak konusu oldu.

MEMELELİLERE SIÇRAMA İHTİMALİ YÜKSEK

ABD Tarım Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, kümeslerde binlerce hayvanın telef olmasına neden olan kuş gribinin memeli hayvanlara bulaşma riskinin yüksek olduğunu, bu nedenle yaşanan durumu sürpriz olarak karşılamadıklarını ifade etti.

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SALGININ KAYNAĞI ARAŞTIRILACAK

Bakanlığa bağlı uzmanlar, kuş gribinin foklara nasıl ulaştığını belirlemek ve hastalığın kaynağını tespit etmek amacıyla çalışmalara başladı. Yapılacak detaylı çalışmanın ardından kamuoyuna da bilgilendirmede bulunulacak.

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Son Dakika Dünya Koronavirüs, maymun çiçeği derken gündem yine kuş gribi! Fokların ölümüne de sebep olan grip, panik yarattı - Son Dakika


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