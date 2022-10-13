Koronavirüs aşıları test edilmedi mi? Pfizer yetkilisinin itirafı sosyal medyada olay oldu

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) dün Avrupa'da faaliyet gösteren birçok ilaç şirketinin CEO'su ve yetkilisinin de katılımıyla ilaç şirketleri oturumları yapıldı. İlaç şirketleri, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri tarafından sorgulanırken oturuma katılan Pfizer yetkililerinden birinin koronavirüs aşılarıyla ilgili itirafı ise gündeme adeta damga vurdu.

"ÇOK NET BİR CEVAP TALEP EDİYORUM: EVET YA DA HAYIR"

Hollandalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Rob Roos, Pfizer yetkilisine "Pfizer'ın kovid aşısı piyasaya sürülmeden önce, hastalığın yayılmasını engelleyip engellemediği test edildi mi? Eğer test edildiyse, verileri komisyonumuzla paylaşmanız mümkün mü? sorusunu sordu. Hollandalı vekil "Ve çok net bir cevap talep ediyorum: evet ya da hayır. Teşekkürler" diyerek kritik soruya net bir cevap istedi.

"PİYASANIN NASIL İŞLEDİĞİNİZ ÖĞRENMEMİZ GEREKİYORDU"

Kritik soruya herkesi şoke eden bir itirafta bulunarak cevap veren Pfizer yetkilisi, testlerin yapılmadığını söyledi; "Aşılar piyasaya sürülmeden önce bulaşmayı engelleyip engellemediğini biliyor muyduk? Hayır. Bilim hızında hareket edip piyasanın nasıl işlediğini öğrenmemiz gerekiyordu."

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Pfizer yetkilisinin bu itirafı dünyayı ayağa kaldırırken, aşı karşıtları ve aşıların güvenilirliğinden kaygılı çok sayıda kişi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla açıklamaya tepki gösterdi. Mesaj yağmuru sonrası #pfizer etiketi Twitter'da kısa sürede TT oldu. İşte Türkiye'deki tepkilerden bazıları;