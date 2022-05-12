Koronavirüsün uğramadığı tek ülkeydi! Kuzey Kore'den kötü haber geldi - Son Dakika

Salgının başından bu yana tek bir vaka bildirmeyen Kuzey Kore'de ilk kez koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. İnsanların evden çıkmaması istendi, virüsün "ülkedeki en büyük acil durum" olduğu belirtildi.

KUZEY KORE'DE BİR İLK

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi iki yıldan fazla süredir devam ederken, birçok ülkede hayat neredeyse normale döndü. Kuzey Kore'de ise ilk kez resmen koronavirüs tespit edildiği açıklandı.

ULUSAL KAPANMA KARARI ALINDI

Kuzey Kore devlet medyasında (KCNA) yer alan habere göre, yetkililer ilk kez Pyongyang'da Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantının tespit edildiğini ve ulusal kapanma kararı alındığını açıkladı.

ÜLKEDE VİRÜS KONTROL SİSTEMİ UYGULANACAK

Pyongyang'daki virüs tespit edilen insanların 8 Mayıs'ta bir araya geldiği belirtilirken, vaka sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Yaşananlar "ciddi bir ulusal acil durum olayı" olarak nitelendirilirken ülkede virüs kontrol sistemi uygulayacağı açıklandı. KCNA amacın en kısa sürede virüsün kökünü kurutmak olduğunu belirtti ancak haberde bunun nasıl yapılacağına dair bir detaya yer vermedi.