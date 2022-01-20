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Kovid vakası olmayan Tonga'ya 'temassız' insani yardım teslimatı - Son Dakika

Kovid vakası olmayan Tonga'ya 'temassız' insani yardım teslimatı

20.01.2022 11:40
Kovid vakası olmayan Tonga'ya 'temassız' insani yardım teslimatı

Yeni Zelanda hükümeti bugün yaptığı açıklamada şiddetli yanardağ patlamasının ardından adalar ülkesi Tonga'ya insani yardım taşıyan hava kuvvetlerine ait kargo uçağını gönderdiğini açıkladı.

Yeni Zelanda hükümeti bugün yaptığı açıklamada şiddetli yanardağ patlamasının ardından adalar ülkesi Tonga'ya insani yardım taşıyan hava kuvvetlerine ait kargo uçağını gönderdiğini açıkladı. Yetkililer, Tonga'da hali hazırda Kovid-19 vakası olmadığı için tüm teslimatların temassız yapılacağını vurguladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta ve Savunma Bakanı Peeni Henare bugün yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi Herkül kargo uçağının Tonga'ya yardım malzemeleri gönderdiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta "Uçak, su konteynırları, geçici barınaklar için kitler, jeneratörler, hijyen ve aile kitleri ve iletişim ekipmanı dahil olmak üzere insani ve afet yardımı malzemeleri taşıyor" ifadelerini kullandı. Tonga'da hali hazırda Kovid-19 vakası olmadığı için gönderilen tüm yardımların 'temassız' yapılacağı vurgulandı.

TONGA'DA TEMİZ SU İHTİYACI BİRİNCİ SIRADAVolkanik küllerle kaplanan havalimanında daha önce uçuşların iptal edildiği ve yerel personelin çalışmalarıyla havalimanının küllerden temizlendiği ifade edildi. Kargo uçağının yanı sıra Tonga'ya açık deniz devriye gemisi gönderildiğini belirten Yeni Zelanda hükümeti gemide hidrografya (yeraltı ve yer üstü sularının oluşum ve dağılımlarını araştıran, insan yaşamı üzerine etkilerini inceleyen bilim) personeli ve dalgıçların bulunduğunu, ülkenin liman trafiğinin tekrar işler hale getirmek için çalışacaklarını  belirtti. Yetkililer, Tonga'da temiz su ihtiyacının ilk sırada yer aldığını vurgulayarak temiz su taşıyan bir başka geminin Tonga'ya yarın ulaşması beklendiğini ifade etti.

Kovid vakası olmayan Tonga'ya 'temassız' insani yardım teslimatı
Kovid vakası olmayan Tonga'ya 'temassız' insani yardım teslimatı
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Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda, Tonga, su, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kovid vakası olmayan Tonga'ya 'temassız' insani yardım teslimatı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Kovid vakası olmayan Tonga'ya 'temassız' insani yardım teslimatı - Son Dakika
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