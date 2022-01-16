Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi

İngiltere'nin koyun çiftlikleriyle bilinen bölgesi Derbyshire'de meydana gelen koyun ölümleri, çiftçilerin tepkisine neden oldu. Köpek gezdiricilerin sıklıkla uğradığı bölgede bazı köpekler, serbest bırakılmalarının ardından koyunlara saldırıyor. Önceki günlerde de 2 koyun, köpekler tarafından parçalanarak öldürüldü.

2 TANESİ UÇURUMDAN AŞAĞI ATLADI

Koyunlardan 2 tanesi de köpek korkuları nedeniyle uçurumdan aşağı atladılar. Hayvan sahipleri tarafından haber verilen ekipler, koyunları düştükleri yerden kurtarmayı başardı. Ancak yine de bölgedeki koyunların tehlikede olduğu belirtiliyor.

KÖPEK SAHİPLERİNE ÇAĞRI YAPTILAR

Koyunların telef olmasının ardından hem kent yöneticileri hem de koyun sahipleri, köpek sahiplerine çağrıda bulunarak hayvanlarını serbest bırakmamalarını istedi. İngiltere'de çiftlik sahipleri, hayvanlarının tehlikeye girmesi durumunda köpekleri öldürüyor. Köpeklerin öldürülmesi de hayvanseverlerin tepkisiyle karşılaşıyor.