20. ve 21. yüzyıla etki eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in pek bilinmeyen özelliği ortaya çıktı! Nereye gitse yanında taşıyor - Son Dakika
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20. ve 21. yüzyıla etki eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in pek bilinmeyen özelliği ortaya çıktı! Nereye gitse yanında taşıyor

09.09.2022 10:09

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ölümünün ardından geriye 96 yıllık bir yaşam öyküsü bıraktı. Çok genç yaşta Kraliçe olan 2. Elizabeth, alışkanlıklarıyla da gündem de yer alıyor. Birçok ülkeye giden 2.Elizabeth'in pasaportunun bulunmaması, seyahatler de olası sağlık sorunlarına karşı kanını yanında taşıması bu özelliklerinden bazıları. Bunun yanı sıra 2. Elizabeth'in, İngiliz monarşisinde kırdığı rekorlar da bulunuyor.

Kraliçe 2.Elizabeth'in 8 Eylül de ölmesinin ardından yaşadığı süreçte yaptıkları konuşuluyor. 96 yıllık yaşamında İngiltere kraliçesi 2.Elizabeth birçok rekorun sahibi olurken aynı zamanda alışkanlıkları ile de konuşuluyor. Kendi kan ünitelerini, çaydanlığını yanında taşıyor. Rekorları arasında ise en uzun görevde kalan Kraliçe unvanını taşıyor.

PASAPORTU YOK

Kraliçe sayısız ülkeye gitse de pasaportu yok. 2.Elizabeth seyahatlerinde oldukça dikkatli davranıyor. Seyahatlerinde çaydanlığını yanından ayırmıyor. Kanını da herhangi bir sağlık riskine karşılık yanında taşıyor.

2.Elizabeth öldü, geriye az bilinen ilginç özellikleri kaldı

FRANSIZCAYI İYİ KONUŞUYOR

Kraliyet ailesi üyelerinin birkaç dili iyi konuşması gerektiği ailenin gelenekleri arasında. 2.Elizabeth de, tarihin en çok seyahat eden Britanyalı hükümdarlarından biri olarak Fransa'yı ziyaret ederken Fransızca olarak bir dizi resmi konuşma yaparak dil maharetini gururla göstermişti.

2.Elizabeth öldü, geriye az bilinen ilginç özellikleri kaldı

EN UZUN GÖREVDE KALAN HÜKÜMDAR

2. Elizabeth, en uzun görevde olan hükümdar. Elizabeth, göreve 27 yaşında gelmişti. 2. Elizabeth, en uzun evli kalan İngiliz monarşisi üyesi ve tahta çıkışı 300 milyon kişi tarafından izlenen kişi olarak bu rekorları da elinde bulunduruyor.

2.Elizabeth öldü, geriye az bilinen ilginç özellikleri kaldı
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Son Dakika Dünya 20. ve 21. yüzyıla etki eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in pek bilinmeyen özelliği ortaya çıktı! Nereye gitse yanında taşıyor - Son Dakika


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