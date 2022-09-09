20. ve 21. yüzyıla etki eden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in pek bilinmeyen özelliği ortaya çıktı! Nereye gitse yanında taşıyor

İlber Ortaylı, Kraliçe ile ilgili kimsenin bilmediği detayı 14 yıl sonra ilk kez anlattı

Kraliçe 2.Elizabeth'in 8 Eylül de ölmesinin ardından yaşadığı süreçte yaptıkları konuşuluyor. 96 yıllık yaşamında İngiltere kraliçesi 2.Elizabeth birçok rekorun sahibi olurken aynı zamanda alışkanlıkları ile de konuşuluyor. Kendi kan ünitelerini, çaydanlığını yanında taşıyor. Rekorları arasında ise en uzun görevde kalan Kraliçe unvanını taşıyor.

PASAPORTU YOK

Kraliçe sayısız ülkeye gitse de pasaportu yok. 2.Elizabeth seyahatlerinde oldukça dikkatli davranıyor. Seyahatlerinde çaydanlığını yanından ayırmıyor. Kanını da herhangi bir sağlık riskine karşılık yanında taşıyor.

FRANSIZCAYI İYİ KONUŞUYOR

Kraliyet ailesi üyelerinin birkaç dili iyi konuşması gerektiği ailenin gelenekleri arasında. 2.Elizabeth de, tarihin en çok seyahat eden Britanyalı hükümdarlarından biri olarak Fransa'yı ziyaret ederken Fransızca olarak bir dizi resmi konuşma yaparak dil maharetini gururla göstermişti.

EN UZUN GÖREVDE KALAN HÜKÜMDAR

2. Elizabeth, en uzun görevde olan hükümdar. Elizabeth, göreve 27 yaşında gelmişti. 2. Elizabeth, en uzun evli kalan İngiliz monarşisi üyesi ve tahta çıkışı 300 milyon kişi tarafından izlenen kişi olarak bu rekorları da elinde bulunduruyor.