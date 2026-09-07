Kremlin'den Putin-Trump görüşmesi sinyali - Son Dakika
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Kremlin'den Putin-Trump görüşmesi sinyali

Kremlin\'den Putin-Trump görüşmesi sinyali
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Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ziyaretini ele almak üzere Putin ile Trump arasında telefon görüşmesi yapılabileceğini bildirdi. Peskov, Kiev yönetimiyle temasların sonuçlarına ilişkin henüz bilgi ulaşmadığını ve her türlü temas girişimini barış adımı olarak gördüklerini söyledi.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi yapabileceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere ABD'li temsilcilerin önceki gün gerçekleştirdiği Moskova ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Kremlin'in, ABD'li temsilcilerin ziyaretini ele almak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılmasını ihtimal dışı bırakmadığını söyledi.

ABD'li müzakerecilerin Kiev yönetimiyle yaptığı temasların sonuçlarıyla ilgili Kremlin'e henüz bir bilgi ulaşmadığını kaydeden Peskov, "Ukrayna krizinin çözümüne yönelik her türlü temas girişimini barışa doğru atılmış bir adım olarak nitelendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Kremlin'den Putin-Trump görüşmesi sinyali - Son Dakika

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