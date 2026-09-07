Kremlin\'den Putin-Trump görüşmesi sinyali

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi yapabileceğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere ABD'li temsilcilerin önceki gün gerçekleştirdiği Moskova ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, Kremlin'in, ABD'li temsilcilerin ziyaretini ele almak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılmasını ihtimal dışı bırakmadığını söyledi.

ABD'li müzakerecilerin Kiev yönetimiyle yaptığı temasların sonuçlarıyla ilgili Kremlin'e henüz bir bilgi ulaşmadığını kaydeden Peskov, "Ukrayna krizinin çözümüne yönelik her türlü temas girişimini barışa doğru atılmış bir adım olarak nitelendiriyoruz" ifadesini kullandı.