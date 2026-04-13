Kremlin, İran'ın Uranyum Depolama Teklifini Yeniledi - Son Dakika
Kremlin, İran'ın Uranyum Depolama Teklifini Yeniledi

Kremlin, İran\'ın Uranyum Depolama Teklifini Yeniledi
13.04.2026 15:45
Peskov, Rusya'nın İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolama teklifinin hala geçerli olduğunu duyurdu.

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarafların kabul etmesi durumunda İran'a ait zenginleştirilmiş uranyumu depolayabilecekleri teklifinin halen geçerli olduğunu bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın ABD ile varılacak gelecekteki bir barış anlaşmasının parçası olarak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamayı kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Peskov, bu teklifin Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından daha önce ABD ve bölge ülkelerine iletildiğini ancak henüz somut bir adım atılmadığını belirtti.

Macaristan'daki seçimlere de değinen Peskov, iktidar değişikliği olmasına rağmen bu ülkeyle temasları sürdürmek istediklerini kaydetti. Peskov, "Seçim sonucu Ukrayna çatışmasını etkilemeyecek. Macaristan'da iktidar değişikliğiyle sonuçlanan dünkü seçimlerin ardından Moskova ile Budapeşte arasındaki pragmatik temasların devam etmesini bekliyoruz. Macaristan halkı seçimini yaptı, Rusya bu seçime saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı konusunda da açıklamada bulunan Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma kararının, uluslararası piyasaları olumsuz etkilemeye devam edeceğini aktardı. Peskov, "Rusya, İran çevresindeki gerilimi azaltmaya yardımcı olacak her türlü hizmeti sunmaya hazır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Kremlin, İran'ın Uranyum Depolama Teklifini Yeniledi - Son Dakika

SON DAKİKA: Kremlin, İran'ın Uranyum Depolama Teklifini Yeniledi - Son Dakika
