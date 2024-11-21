Kremlin, Kuzey Kore\'ye 70\'ten Fazla Hayvan Hediye Etti

Dünya

KREMLİN, Kuzey Kore'ye 70'ten fazla hayvan hediye etti.

Rusya, aralarında bir Afrika aslanı ve iki boz ayının bulunduğu 70'ten fazla hayvanı Pyongyang Merkez Hayvanat Bahçesi'ne gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, aralarında bir Afrika aslanı ve iki boz ayının da bulunduğu 70'ten fazla hayvan Moskova Hayvanat Bahçesi'nden Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki bir hayvanat bahçesine gönderildi. Kremlin, hediyeyi 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kore halkına armağanı' olarak duyurdu.