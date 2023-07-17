Kremlin Sözcüsü: Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz - Son Dakika
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Kremlin Sözcüsü: Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz

17.07.2023 13:47

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının arkasında kimlerin olduğunu bildiklerini söyledi. Peskov, saldırıyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in rapor aldığını ve köprüdeki durumla ilgili toplantı yapacağını belirtti. Putin'in köprünün tamir edilmesi talimatı verdiğini ve bu tür trajedilerin önlenmesi için çalışacaklarını ifade etti. Peskov, saldırının nedenini bildiklerini ve ilave önlemler alacaklarını söyledi. Ayrıca, Rusya'nın ABD ve Avrupa devletlerinden bilgi desteği aldığını da belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının arkasında kimlerin olduğunu bildiklerini söyleyerek, "Kuzey Atlantik İttifakı'ndan ve Washington'dan Kiev'e sürekli olarak ne kadar bilgi geldiğini çok iyi biliyoruz." dedi.

Peskov, Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Rus istihbaratı FSB ve diğer yetkililerden köprüye yapılan "terör saldırısı" ile ilgili rapor aldığını aktaran Peskov, Putin'in akşam saatlerinde köprüdeki durumla ilgili olarak yetkililer ile olay yerine bağlanarak çevrim içi toplantı yapacağı bilgisini paylaştı.

Dmitriy Peskov, Putin'in, Kırım'a giden araçlara ve vatandaşlara yardım edilmesini istediğini ve köprünün tamir edilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

"Bu tür trajedileri önlemek için çalışacağız"

Rusya'da ilgili tüm kurumların, Ukrayna tarafından Rusya'nın bölgelerine yaptığı terör saldırılarına karşı koymak için çalıştığını vurgulayan Peskov, "Bugün Kiev rejimi, bir kız çocuğunun annesi ve babası olan genç bir aileyi öldürdü. Kız, Kırım Köprüsü'nde yaralandı. Bunu herkesin duyması için konuşmalıyız. Bunların hepsi Kiev rejiminin işi. Hepimiz bu tür trajedilerin tekrarını önlemek için çalışacağız, uyanık kalacağız ve dikkatli olacağız." diye konuştu.

Peskov, Kırım Köprüsü'nde ilave güvenlik önlemlerinin sürekli alındığını vurgulayarak, yarımadada şu anda turizm sezonu olduğunu, denetim noktalarında sıra oluştuğunu ancak güvenlik meselesinin önemli olduğunu belirtti.

Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının nedenini bildiklerine işaret eden Peskov, "Bu terör saldırısının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Bu hepimizin daha fazla dikkatli olmamızı, ilave önlemler ve çalışmalar yapmamızı gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Saldırıya nasıl bir yanıt verileceğine ilişkin soruyu cevapsız bırakan Peskov, Rusya'nın ABD ve Avrupa devletlerinden bilgi desteği aldığını söyledi.

Sözcü Peskov, "Kuzey Atlantik İttifakı'ndan ve Washington'dan Kiev'e sürekli olarak ne kadar bilgi geldiğini çok iyi biliyoruz, bu nedenle burada yanılsama yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Kremlin, Kırım, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kremlin Sözcüsü: Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırının arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz - Son Dakika


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