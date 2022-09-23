Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz - Son Dakika
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Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz

23.09.2022 17:04

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'ya katılmak amacıyla referandum düzenleyen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporojy bölgelerine Ukrayna'nın saldırı yapmama konusunda uyarı yaparak, "Bu bölgelere yapılacak saldırılar Rusya topraklarına yapılmış olarak değerlendirilecek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporojy bölgelerinde Rusya'ya katılmak için bağımsızlık referandumu kararı alınması sonrası gerginlik devam ediyor. Bu gelişmeyi Rusya tarafı olumlu karşıladı ancak ABD, NATO ve AB'den art arda tepkiler yükseldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek kısmi seferberlik ilan etmişti.

4 BÖLGEYE SALDIRI YAPILMAMASI KONUSUNDA UYARDI

Referandumlarla ilgili Kremlin Sözcüsü Peskov, referandumlar sonrasında izlenecek yol haritası hakkında konuştu. Peskov, bu dört bölgeye Ukrayna'nın saldırı yapmama konusunda uyardı.

''KARAR HIZLI ALINACAK''

Referandumlardan sonra söz konusu bölgelerin Rusya'ya bağlanmaları kararının olabildiğince hızlı bir biçimde alınacağını ifade eden Peskov, şöyle devam etti: "Elbette ki parlamentomuzun ve Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) belirli karar alıp gereken belgeleri imzalamaları gerekecek. Söz konusu prosedür Rusya yasalarına göre şekillenecek" dedi.

SALDIRILAR RUSYA'YA YAPILMIŞ SAYILACAK

Söz konusu bölgelerin Rusya'nın parçası haline gelmelerinin ardından Ukrayna hükümetinin buralara düzenleyeceği saldırıların Rusya'ya yönelik saldırılar olarak kabul edilip edilmeyeceği yönündeki soruya yanıt veren Peskov, "Tabii ki. Bu topraklarda anında Rusya Federasyonu anayasası geçerli olmaya başlayacak ve anayasamızda da bu konuda her şey açıkça belirtilmiş durumda" dedi.

Ayrıca Peskov, Donbass'a gerçekleştirilen referandumlar sonucunda Rusya'ya bağlanmasının ardından Ukrayna güçlerinin buraya düzenleyeceği saldırıların Rusya topraklarına düzenlenmiş saldırılar olarak kabul edileceği uyarısını yaptı.

''UKRAYNA SORUNU SAVAŞ ALANINDA ÇÖZMEK İSTEDİ''

Kremlin sözcüsü ayrıca Ukrayna tarafıyla müzakere sürecine geri dönülmesi olasılığına ilişkin soruya da yanıt verdi. Peskov, "Devlet Başkanı Putin'in defalarca söylediği gibi Ukrayna tarafı aylar önce müzakere sürecinden çekildi. Ukrayna tarafı aylar önce çeşitli düzeylerde sorunlarını savaş alanında çözmek istediklerini beyan etti" diye konuştu.

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