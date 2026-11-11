Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Avrupalılarla temas kurmadığını belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Avrupalılarla temas kurmadığını belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Avrupalılarla temas kurmadığını belirtti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Abu Dabi'de Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle temas kurmadığını belirtti. Peskov, Putin'in Avrupalılarla etkileşime açık olduğunu ve ABD ile temasların devam edeceğini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin, Avrupalı temsilcilerle temasta bulunmadığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, Rus heyetinin müzakerelerin gidişatı hakkında Putin'i sürekli bilgilendirdiğini dile getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konulu üçlü müzakerelere katılan Rus heyetinin Avrupalı temsilcilerle görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya Peskov, "Temaslar planlanmadı ve gerçekleşmedi. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeniden görüşmek için Rus tarafına talepte bulunmadı" yanıtını verdi.

AVRUPALILARLA ETKİLEŞİME AÇIK

Putin'in, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de dahil olmak üzere Avrupalılarla etkileşime açık olduğunu söyleyen Peskov, "Avrupalıların yaptığı açıklamalar, Ukrayna ihtilafının çözümüne yardımcı olma konusunda herhangi bir isteklerinin olmadığını gösteriyor. ABD ile temaslar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Peskov, İngiltere'de Rus istihbaratıyla iş birliği yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Amerikalı asker olayının ilişkileri ne şekilde etkileyeceği sorusunu, "Rusya'nın bu olayla herhangi bir ilgisi yok" diye yanıtladı.

Putin'in Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılımına ilişkin henüz bir karar alınmadığını kaydeden Peskov, "Kendisi görüşmelere açık" dedi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriVladimir PutinDmitriy PeskovDiplomasiPolitikaKremlinRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Fenerbahçe’de Oğuz Aydın sürprizi Yönetim kararını verdi Fenerbahçe'de Oğuz Aydın sürprizi! Yönetim kararını verdi
16:35
Tümer Metin’den İrfan Can Kahveci’ye olay sözler: G*tü yemedi
Tümer Metin'den İrfan Can Kahveci'ye olay sözler: G*tü yemedi
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:52
Sevk yazısı, tutuklu şüphelilerden Arıncı’ya 500 bin dolarlık rüşvet iddiasını taşıdı
Sevk yazısı, tutuklu şüphelilerden Arıncı'ya 500 bin dolarlık rüşvet iddiasını taşıdı
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 16:46:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus heyetinin Avrupalılarla temas kurmadığını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android