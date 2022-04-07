Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi

07.04.2022 20:46

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Kremlin Sözcüsü Peskov, yaptığı açıklamada, "Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun girdiği Ukrayna'daki savaşta 43. güne girilirken yapılan çatışma ve bombardımanlar sonucu her iki tarafın da askeri kayıpları artıyor. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'nın 18 bin civarında askerin öldürüldüğünü belirtmişti.

ÖNEMLİ ASKERİ KAYIPLARININ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Savaşla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500
Avustralya, 67 Rus vatandaşına daha yaptırım uygulayacak Avustralya, 67 Rus vatandaşına daha yaptırım uygulayacak

Kremlin, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi - Son Dakika


Son Dakika
20:46 Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi
20:36 Trabzonsporlu futbolcuyu tokatlayan Larin'e verilen ceza belli oldu!
20:23 Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti
20:20 Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek
19:58 Teknik direktör Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday mı oluyor?
19:39 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 36 kişi vefat etti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:32 Kinder ürünleri Danimarka ve Finlandiya da geri topluyor
19:30 Amatör Lig'de futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı!
19:10 BM, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
18:55 MHK'nin derbiye Atilla Karaoğlan'ı ataması şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 21:00:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna ile savaşta önemli askeri kayıplarımız var, bizim için büyük bir trajedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement