Küba, ABD Ambargosu nedeniyle konteynerler sıkıştı - Son Dakika
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Küba, ABD Ambargosu nedeniyle konteynerler sıkıştı

Küba, ABD Ambargosu nedeniyle konteynerler sıkıştı
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Küba, ABD'nin ekonomik ambargosu nedeniyle 7 bin konteynerin bloke edildiğini duyurdu.

KÜBA hükümeti, ABD'nin uyguladığı ekonomik ambargo nedeniyle ülkeye gönderilmesi planlanan ticari malları taşıyan 7 binden fazla konteynerin uluslararası limanlarda bloke edildiğini ya da sevkiyatının geciktirildiğini bildirdi.

Küba Başbakan Yardımcısı Perez-Oliva, başkent Havana'daki Ulusal Halk İktidarı Meclisi'nde ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımlarla ilgili konuştu. Perez-Oliva, uluslararası ticaret kurallarına uygun şekilde yasal yollarla satın alınan ve gıda, enerji ile su sektörleri için gerekli kaynakların yanı sıra ilaç taşıyan 7 binden fazla konteynerin Karayip limanlarında alıkonulduğunu öne sürdü. ABD'nin yılbaşından itibaren Küba'ya yönelik baskıyı daha da artırdığını söyleyen Perez-Oliva, "Ülkemize uygulanan enerji kuşatması yetmezmiş gibi, tüm Küba halkına yönelik toplu cezalandırma politikası ve artarak devam eden baskı bunun kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Dünya Küba, ABD Ambargosu nedeniyle konteynerler sıkıştı - Son Dakika

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