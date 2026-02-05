ABD ve Küba arasındaki tansiyon, Başkan Donald Trump'ın "Havana'ya artık petrol ve para akışı olmayacak" restiyle zirveye tırmanmıştı. Washington'ın Küba ve Venezuela arasındaki stratejik bağı koparma girişimi, iki ülke arasında sert bir söz düellosuna neden olmuştu. Ancak Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, krizin ortasında diplomasi kapısını aralayan çarpıcı bir açıklama yaptı.
Sürecin başında Trump'ın baskı politikalarına sert tepki gösteren Díaz-Canel, "Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez" diyerek Küba'nın egemenliğinden taviz vermeyeceğini ilan etmişti. Ancak son yaptığı açıklamada, gerginliği düşürebilecek beklenmedik bir çağrıda bulundu.
ABD ile masaya oturmaya hazır olduklarını duyuran Küba lideri, diyaloğun gerçekleşebilmesi için tek bir kırmızı çizgi belirledi: "Küba, Amerika Birleşik Devletleri ile diyalog kurmaya hazırdır. Peki hangi koşullar altında? Baskı olmadan; çünkü baskı altında bir diyalog yürütmek mümkün değildir."
Havana'dan gelen bu "şartlı yeşil ışık", Washington'ın yaptırım merkezli politikalarına karşı bir diplomasi hamlesi olarak değerlendiriliyor. Trump yönetiminin bu çağrıya nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.
Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
