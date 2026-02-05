Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı - Son Dakika
Dünya

Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı

Küba\'dan ABD\'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı
05.02.2026 21:01
Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik kısıtlamaları sertleştirme tehditlerine karşı "diyalog" mesajı gönderdi. Havana'nın petrol ve finans kaynaklarını hedef alan yaptırım restine rağmen masaya oturmaya hazır olduklarını belirten Díaz-Canel, barışçıl bir çözüm için tek bir şart sundu: Eşitlik ve baskısız bir müzakere ortamı.

ABD ve Küba arasındaki tansiyon, Başkan Donald Trump'ın "Havana'ya artık petrol ve para akışı olmayacak" restiyle zirveye tırmanmıştı. Washington'ın Küba ve Venezuela arasındaki stratejik bağı koparma girişimi, iki ülke arasında sert bir söz düellosuna neden olmuştu. Ancak Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, krizin ortasında diplomasi kapısını aralayan çarpıcı bir açıklama yaptı.

"KİMSE BİZE NE YAPACAĞIMIZI DİKTE EDEMEZ"

Sürecin başında Trump'ın baskı politikalarına sert tepki gösteren Díaz-Canel, "Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez" diyerek Küba'nın egemenliğinden taviz vermeyeceğini ilan etmişti. Ancak son yaptığı açıklamada, gerginliği düşürebilecek beklenmedik bir çağrıda bulundu.

KÜBA'NIN DİYALOG ŞARTI

ABD ile masaya oturmaya hazır olduklarını duyuran Küba lideri, diyaloğun gerçekleşebilmesi için tek bir kırmızı çizgi belirledi: "Küba, Amerika Birleşik Devletleri ile diyalog kurmaya hazırdır. Peki hangi koşullar altında? Baskı olmadan; çünkü baskı altında bir diyalog yürütmek mümkün değildir."

Havana'dan gelen bu "şartlı yeşil ışık", Washington'ın yaptırım merkezli politikalarına karşı bir diplomasi hamlesi olarak değerlendiriliyor. Trump yönetiminin bu çağrıya nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu.

Küba'dan ABD'ye beklenmedik adım: Şartlı diyalog çağrısı

